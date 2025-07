BlackRock alcanza un récord de US$ 12,5 billones en activos en medio del caos arancelario de Trump

BlackRock Inc. ingresó US$ 46.000 millones en sus fondos de inversión, y los activos alcanzaron un récord de US$ 12,5 billones (millones de millones), ya que los clientes resistieron la volatilidad de las políticas arancelarias del presidente Donald Trump en el segundo trimestre.

Los inversores sumaron US$ 85.000 millones a fondos cotizados en bolsa y US$ 29.000 millones a acciones en general, según informó BlackRock, con sede en Nueva York, en un comunicado el martes. Los flujos netos hacia inversiones a largo plazo no alcanzaron la estimación promedio de US$ 61.000 millones de los analistas encuestados por Bloomberg, ya que un solo cliente institucional reembolsó US$ 52.000 millones de un producto indexado con comisiones más bajas.

"La expansión de nuestras relaciones con los clientes se refleja en un crecimiento orgánico de las comisiones base mayor y más diversificado", declaró el director ejecutivo, Larry Fink, en el comunicado.

Los flujos netos totales hacia los fondos de la compañía fueron de US$ 68.000 millones, incluyendo US$ 22.000 millones destinados a fondos de gestión de efectivo y del mercado monetario.

A principios del segundo trimestre, el anuncio de Trump de aranceles inesperadamente estrictos provocó un desplome en los mercados bursátiles mundiales y convulsiones en los mercados de bonos, que en un momento dado rivalizaron con la volatilidad de la crisis financiera de 2008 y el inicio de la pandemia en 2020. Aproximadamente una semana después, el presidente decretó una pausa de 90 días en los aranceles para docenas de socios comerciales.

Tras la calma, los inversionistas aumentaron sus inversiones en acciones y bonos, a medida que el S&P 500 y los índices globales se recuperaban rápidamente.

BlackRock también invirtió US$ 9.800 millones en inversiones alternativas durante el período.

Mercados privados y resultados

Conocida durante años principalmente por sus fondos de acciones y bonos con comisiones bajas, la gestora de activos más grande del mundo continúa incursionando en los mercados privados y compitiendo con empresas como Blackstone Inc., Apollo Global Management Inc. y KKR & Co. para llegar a inversores institucionales y, cada vez más, a inversionistas minoristas. En su última carta anual a los inversores, Fink dijo que la firma ya no es un “gestor de activos tradicional” y se comprometió a acercar los activos privados a las masas.

Justo después del cierre del trimestre, BlackRock completó la adquisición de HPS Investment Partners, una firma de crédito privado, por US$ 12.000 millone, su tercera gran compra en aproximadamente 18 meses. Como parte de esta oleada de compras de US$ 28.000 millones, BlackRock también cerró acuerdos para adquirir Global Infrastructure Partners y la firma de datos de mercados privados Preqin.

Con estas adquisiciones, BlackRock gestionará más de US$ 600.000 millones en inversiones alternativas y se ha fijado el objetivo de captar otros US$ 400.000 millones en activos privados para 2030.

Las ganancias ajustadas por acción (BPA) de BlackRock en el trimestre aumentaron un 16% con respecto al año anterior, hasta los US$ 12,05. Esta cifra superó la estimación promedio de los analistas de US$ 10,87. Los ingresos aumentaron un 13%, hasta los US$ 5.400 millones, con respecto al año anterior, lo que refleja el aumento de las comisiones vinculadas al GIP y el efecto positivo de los mercados. Esto se vio parcialmente compensado por la disminución de las comisiones por rendimiento. Las acciones de BlackRock subieron un 8,4% hasta el lunes, superando el aumento del 6,6% del S&P 500.