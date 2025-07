Multigremial acusa a Economía de exclusión del Consejo consultivo PYME

Molestia existe al interior de la Multigremial Nacional, entidad liderada por Juan Pablo Swett, en contra del Ministerio de Economía, encabezado por Nicolás Grau. A través de una declaración pública, la entidad -junto a la Confederación Nacional de Taxis Colectivos de Chile (Conatacoch)- denunció una “operación política” por su exclusión del Consejo Consultivo de Empresas de Menor Tamaño que lidera la citada cartera.

“⁠Manifestamos nuestro rechazo a la arbitraria decisión del Ministerio de Economía de excluirnos del Consejo de Empresas de Menor Tamaño, a pesar de que representamos a la inmensa mayoría de las Mipymes del país y que tenemos reconocida y masiva presencia a lo largo del territorio nacional”, dice el escrito.

Según plantearon, esta decisión no solo los afectaría a ellos, sino que a otras asociaciones como “la Confederación Nacional de Transporte de carga de Chile (CNTC), la Federación de Empresas de Turismo de Chile (Fedetur), la Asociación Chilena de gastronomía (Achiga) y la Asociación de Emprendedores de Chile (Asech), solo por mencionar algunas”, añade.

En esa línea, el escrito cuestiona a las organizaciones que sí mantendrán su participación, deslizando que lo hacen debido a su posición ideológica.

“Lamentamos que esta instancia que debería ser gremial y técnica se haya convertido en un espacio politizado, con baja representatividad y que sea usado por el Gobierno para validar organizaciones afines. Para quienes representamos al mundo gremial y productivo de Chile, este nombramiento carece de legitimidad”.

Con todo, el Consejo de Empresas de Menor Tamaño quedará conformado por: Conupia, Asexma, Unapyme, Confedechtur, CNDC, Converpyme y FEM.

Tras lo ocurrido, la Multigremial y la Conatacoch solicitaron al Gobierno información respecto al aporte que estas entidades han realizado en el mejoramiento de políticas públicas, y a la vez pidieron revelar “cuántos dirigentes reales componen sus bases” y sus respectivas militancias.

También pidieron a las comisiones de Economía de la Cámara de Diputados y del Senado citar al ministro Grau para que dé explicaciones sobre los criterios utilizados en este proceso.

Adicionalmente, plantearon que recurrirán a la Contraloría General de la República para que “se pronuncie sobre la legalidad del criterio utilizado por el ministro de Economía para esta nominación”.

Consultados por lo expuesto por la entidad liderada por Swett, desde el Ministerio Economía indicaron que para integrar el Consejo Consultivo de Empresas de Menor Tamaño (CCEMT), los gremios debían manifestar formalmente su interés mediante una comunicación dirigida a la cartera.

No obstante, la Multigremial Nacional no hizo llegar ninguna solicitud. Dado ello, no podía ser parte del nuevo consejo.