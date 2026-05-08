Utilidades de SAAM bordean los US$ 20 millones al primer trimestre e ingresos alcanzan un nuevo máximo

Entre los hitos del período, se cuentan la aprobación de un dividendo definitivo por US$ 60,4 millones, totalizando US$ 80,4 millones, una distribución equivalente al 100% de las utilidades líquidas recibidas durante el año pasado.

La compañía, además, sigue avanzando en su modelo operativo, implementando nuevos procedimientos y sistemas tecnológicos en los doce países donde está presente.

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Resultados por áreas de negocio



Las faenas de SAAM Towage (remolcadores) crecieron un 7% en el período, mientras que los días de time charter (asociados a servicios dedicados en terminales petroleros, gasíferos y mineros) se mantuvieron estables. La compañía inició un nuevo servicio en el puerto de Antioquía (Colombia).