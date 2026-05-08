Utilidades de SAAM bordean los US$ 20 millones al primer trimestre e ingresos alcanzan un nuevo máximo
El gerente general de la compañía, Hernán Gómez, dijo que el período "fue muy positivo en ingresos, gracias a una mayor actividad, un mejor mix de servicios y tarifas".
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“El primer trimestre de 2026 fue muy positivo en ingresos, gracias a una mayor actividad, un mejor mix de servicios y tarifas. Las ventas consolidadas crecieron 9% y obtuvimos un resultado de US$ 20 millones. Nuestras operaciones se mantienen resilientes y preparadas para afrontar los desafíos futuros”, dijo el gerente general de la compañía, Hernán Gómez.
El ejecutivo agregó que SAAM continúa fortaleciendo su posición para aprovechar oportunidades de crecimiento inorgánico y, al mismo tiempo, se mantiene atenta a controlar las presiones de costos derivadas del alza del petróleo en sus operaciones, mediante la búsqueda de eficiencias.
Entre los hitos del período, se cuentan la aprobación de un dividendo definitivo por US$ 60,4 millones, totalizando US$ 80,4 millones, una distribución equivalente al 100% de las utilidades líquidas recibidas durante el año pasado.
La compañía, además, sigue avanzando en su modelo operativo, implementando nuevos procedimientos y sistemas tecnológicos en los doce países donde está presente.
Resultados por áreas de negocio
Las faenas de SAAM Towage (remolcadores) crecieron un 7% en el período, mientras que los días de time charter (asociados a servicios dedicados en terminales petroleros, gasíferos y mineros) se mantuvieron estables. La compañía inició un nuevo servicio en el puerto de Antioquía (Colombia).
En Aerosan (logística aérea), en tanto, se observó un aumento en las transferencias de exportación (+5%), mientras las importaciones bajaron (-17%) y el volumen se mantuvo estable con 112.977 toneladas. En el período, además, comenzó la operación de courier con Chilexpress.
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