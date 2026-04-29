Junto a Mastercard, Mercado Pago y Nubank se posicionan en la lista de las compañías financieras más influyentes del mundo

Mercado Pago -la plataforma financiera desarrollada por la argentina Mercado Libre-, junto con Nubank -el neobanco de origen brasileño-, se posicionaron como las compañías financieras más influyentes a nivel mundial dentro la lista TIME100 Companies: Industry Leaders, realizada por la revista estadounidense TIME.

En una ampliación de la edición TIME100 Most Influential Companies, la revista destacó los 78 millones de usuarios activos mensuales con los que ya cuenta Mercado Pago dentro de su oferta de cuentas digitales, ahorros, préstamos, seguros y tarjetas de crédito.

Si bien Mercado Libre continúa siendo la responsable de la escala -con más de 120 millones de compradores únicos anuales-, TIME señaló que Mercado Pago se está convirtiendo cada vez más en el motor del crecimiento.

Ariel Szarfsztejn, CEO de la empresa, afirmó que el objetivo es construir el banco digital más grande de Latinoamérica. "Nuestra visión es democratizar el acceso a los servicios financieros en Latinoamérica", declaró.

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Por otro lado, en el caso de Nubank, el medio estadounidense se refirió a los resultados de 2025 de la firma, donde en el último trimestre cerró con 131 millones de clientes -incluido el 62% de la población adulta de Brasil-, de los cuales el 83% utiliza activamente la plataforma, generando US$ 16.300 millones en ingresos anuales.

"Vemos este como un año de inflexión", afirmó el CEO y cofundador David Vélez.

En el listado también se encontraron Mastercard y la gestora de fondos BlackRock. En esa línea, TIME destacó el esfuerzo del gigante de pagos de integrar agentes de inteligencia artificial a su sistema.

Y es que su programa Agent Pay, lanzado en abril de 2025, exige que los agentes de IA estén registrados y verificados antes de poder gastar dinero, extendiendo así las protecciones contra el fraude y los derechos de disputa de los pagos con tarjeta a las compras realizadas dentro de los asistentes de IA.

Por su parte, la revista se refirió a los planes de BlackRock de adentrarse en el crédito privado y la infraestructura. El verano pasado, la firma adquirió HPS Investment Partners por US$ 12.000 millones, expandiendo drásticamente su presencia en el crédito privado y posicionándose como un serio competidor en préstamos directos casi de la noche a la mañana.