"Nubank Parque": el nuevo nombre del estadio brasileño de Palmeiras

La opción ganó con más del 47,5% de las preferencias en un sondeo que hizo el neobanco y que recabó casi medio millón de votos.

Tras una votación abierta al público realizada el mes pasado, el neobanco brasileño Nubank anunció que el estadio de Palmeiras -conocido anteriormente como Allianz Parque- adoptará el nombre de "Nubank Parque".

Dicha denominación se posicionó como la opción ganadora con más del 47,5% de las preferencias en un sondeo que recabó casi medio millón de votos, superando a “Nubank Arena” -que alcanzó el 29,8% de los votos-, y “Parque Nubank”, que quedó en tercer lugar con el 22,7% de los sufragios.

Aunque no se precisó desde cuando el estadio adoptará dicho nombre, la compañía señaló en un comunicado que se prevé una transformación visual completa y un anuncio oficial del cambio a finales de julio, fecha en la que también se presentarán oficialmente los nuevos colores y el logotipo de la marca.

"Al adquirir los derechos de denominación del estadio mediante una alianza a largo plazo con WTorre, la empresa operadora del recinto, Nubank refuerza su vínculo con el deporte, la música y los grandes eventos, ampliando su presencia en momentos clave de la vida de las personas. La iniciativa también busca integrar la tecnología y el diseño con la majestuosidad del espacio", señalaron desde la empresa.

Entre otras novedades previstas por la firma se encuentran la apertura del Nubank Ultravioleta Lounge -un espacio exclusivo con vistas privilegiadas al estadio-, y la Puerta Nubank Ultravioleta, que dará acceso a los palcos y contará con un nuevo diseño.

El acuerdo

Fue a inicios de abril cuando Nu Holdings anunció un acuerdo plurianual para darle su nombre al estadio de uno de los clubes de fútbol más populares de Brasil. Esto tras haber firmado alianzas similares para que la marca de la empresa aparezca en varios recintos de São Paulo y Miami.

Aunque en ese entonces no se revelaron los términos financieros, el medio de noticias local UOL dijo que el contrato tiene una duración de ocho años y un valor total de US$ 10 millones anuales.

Los derechos de denominación del estadio habían pertenecido a Allianz SE desde 2013, que rescindió el contrato para descentralizar sus esfuerzos de marketing en Brasil.