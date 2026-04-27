Nubank anuncia inversiones por US$ 9.000 millones en Brasil para este 2026

La inversión se destinará a cuatro frentes estratégicos. Uno de ellos será en el desarrollo continuo de plataformas y modelos de crédito basados ​​en inteligencia artificial, además de la expansión de los equipos estratégicos y la red de oficinas en los próximos cinco años.

En medio de sus planes de expansión en la región, Nubank, el neobanco de origen brasileño, anunció inversiones por 45.000 millones de reales brasileños (US$ 9.000 millones) destinados al gigante sudamericano este 2026.

De acuerdo con lo informado por la firma a través de un comunicado, la inversión se destinará a cuatro frentes estratégicos. Uno de ellos será en el desarrollo continuo de plataformas y modelos de crédito basados ​​en inteligencia artificial.

También, se destinará al lanzamiento de productos y servicios que apoyen y simplifiquen la vida financiera de los clientes, además del fortalecimiento de la base financiera, incluyendo el capital y la capacidad de crédito con el objetivo de sostener el crecimiento de la cartera de manera responsable y a gran escala.

Por último, el monto se destinará a la expansión de los equipos estratégicos y la red de oficinas en todo el país, con una asignación de más de 2.500 millones de reales brasileños para infraestructura durante los próximos cinco años.

Según la firma, dicha cantidad cubre la totalidad de las actividades económicas de la empresa en el país, así como también la reinversión de los beneficios generados por la operación en Brasil, las inversiones en infraestructura tecnológica, los gastos operativos y los impuestos pagados.

Livia Chanes, CEO de Nubank Brasil, señaló que la inversión "es la expresión concreta de nuestro compromiso de ser el principal aliado financiero de los brasileños: estar al lado de las personas en cada etapa de su vida, ofreciendo soluciones que les ayuden a tomar decisiones más inteligentes y a construir una vida financiera más saludable”.

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Brasil como mercado principal

El gigante sudamericano continúa siendo el principal mercado de Nubank, con 113 millones de clientes, cubriendo a más del 60% de la población adulta.

Incluso, según la firma, la operación en dicho país generó los mejores resultados en la historia de Nu Holdings.

El grupo cerró 2025 con ingresos totales de 91.000 millones de reales brasileños (US$ 16,3 mil millones) -un alza de 45% en términos de moneda constante-, una utilidad neta de 16.200 millones de reales brasileños y un retorno sobre el capital de 33%.

Bajo ese contexto, la cartera de crédito alcanzó los 179.700millones de reales brasileños, un aumento del 40% en comparación con 2024, y los depósitos totales alcanzaron los 230.300 millones de reales brasileños -un 29% más en el mismo período-.

"Al acercarnos a los 13 años de operaciones en Brasil como la mayor institución financiera privada por número de clientes, tenemos la envergadura para seguir transformando el mercado y la responsabilidad de hacerlo de manera sostenible”, afirmó Chanes.

Avances en inclusión y expansión en la región

De acuerdo con datos de la compañía, cerca de 37 millones de personas han ingresado al sistema financiero formal gracias a Nubank. De esos, 31,5 millones han sido en Brasil, 4,7 millones en México y casi 1 millón en Colombia.

Respecto al acceso a crédito, 28,4 millones de clientes han obtenido su primera tarjeta de crédito a través de la firma, 18,4 millones de ellos en Brasil, 9,3 millones en México y casi 1 millón en Colombia.

David Vélez, director ejecutivo y fundador de Nubank, dijo que “al eliminar las barreras que, durante décadas, mantuvieron a millones de personas fuera del sistema formal, Nubank ha impulsado una competencia real que amplía el acceso a servicios que antes estaban reservados para unos pocos”.

En esa línea, el anuncio de 2026 contempla dar continuidad a la trayectoria de inversiones que Nubank ha mantenido desde que inició sus operaciones en Latinoamérica. Por ello, además del gigante sudamericano, la compañía planea expandir su presencia en México, donde ya suma 15 millones de personas, y en Colombia, donde acumula más de 4 millones de clientes.