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Revolut eleva su inversión en México a US$ 167 millones para respaldar su expansión en el país

En medio de la entrega de sus resultados del primer trimestre de 2026, la compañía también informó que sus activos totales aumentaron 275% frente al trimestre previo y cerró marzo con más de 290.000 clientes registrados en su aplicación en el país latinoamericano.

Por: Karen Flores

Publicado: Martes 5 de mayo de 2026 a las 13:30 hrs.

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<p>Revolut eleva su inversión en México a US$ 167 millones para respaldar su expansión en el país</p>

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