Revolut eleva su inversión en México a US$ 167 millones para respaldar su expansión en el país
En medio de la entrega de sus resultados del primer trimestre de 2026, la compañía también informó que sus activos totales aumentaron 275% frente al trimestre previo y cerró marzo con más de 290.000 clientes registrados en su aplicación en el país latinoamericano.
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El neobanco británico Revolut anunció que elevará su inversión total en México a US$ 167 millones, tras concretar una nueva capitalización por US$ 64 millones en el país.
Según contó la compañía, a propósito de la presentación de sus resultados correspondientes al primer trimestre de 2026, este movimiento busca respaldar su expansión estratégica en el mercado norteamericano.
El CO de Revolut México, Juan Guerra, afirmó que “estos fondos se destinarán a acelerar el despliegue de nuestra cartera de productos y nuestro crecimiento en México. Llegamos para quedarnos y revolucionar la banca, con una visión de largo plazo”.
A tres meses de su lanzamiento al público, el neobanco detalló que la inyección de capital se formalizó en abril mediante un aumento a su capital básico por 1.120 millones de pesos mexicanos, reforzando su posición financiera y su compromiso de largo plazo con el mercado local.
Por otra parte, la compañía reportó un fuerte crecimiento operativo. Sus activos totales aumentaron 275% frente al trimestre previo y cerró marzo con más de 290.000 clientes registrados en su aplicación en México.
Asimismo, la entidad informó que el Coeficiente de Cobertura de Liquidez (CCL) promedio durante el primer trimestre de 2026 se ubicó en 1,531%, manteniéndose por encima del mínimo regulatorio. A esto se sumó un Índice de Morosidad (IMOR) marginal de 0,02%.
El crecimiento en la cartera de crédito también fue significativo, con un aumento de 44 millones de pesos mexicanos en la cartera de crédito Etapa 1, lo que se traduce en más de 12.000 clientes activos con tarjeta de crédito al cierre de marzo.
Pese al avance en sus operaciones, la institución reportó una pérdida neta trimestral de 153 millones de pesos mexicanos. No obstante, la firma indicó que estos resultados se encuentran en línea con su plan de negocios.
“La respuesta de los mexicanos ha superado nuestras expectativas. Claramente existe un gran apetito por una aplicación bancaria que ofrece todo en un mismo lugar: cuenta con rendimientos atractivos, tarjeta de crédito, envíos instantáneos dentro y fuera de México, inversiones y mucho más”, agregó Guerra.
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