Click acá para ir directamente al contenido
Inicio DF MAS Punto de partida
Punto de partida

Lágrimas, una empresa rusa y Daddy Yankee: los episodios desconocidos de Tenpo, el primer Neobanco de Chile

Fernando Araya no fundó Tenpo bajo el alero de una aceleradora ni levantó rondas como startup clásica. El primer neobanco de Chile nació desde el corporate venture capital de Credicorp, tras su renuncia a una carrera corporativa consolidada. Cinco años después, tiene 2,5 millones de clientes y licencia bancaria en mano. En un nuevo capítulo de MAS Pitch, Araya confiesa que lloró y rezó cuando fracasaron con la preventa de Daddy Yankee y adelanta lo que viene ahora en su empresa.

Por: Juan Pablo Silva

Publicado: Sábado 24 de enero de 2026 a las 21:00 hrs.

Juan Pablo Silva
<p>Lágrimas, una empresa rusa y Daddy Yankee: los episodios desconocidos de Tenpo, el primer Neobanco de Chile</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

LO MÁS LEÍDO

1
Coffee break

La denuncia de Jorge Yarur ante la Contraloría por incumplimientos a la ley “Cholito” sobre el comercio y criaderos de mascotas
2
Coffee break

Cuáles son los colegios con más alumnos seleccionados para entrar a la PUC este 2026
3
Coffee break

Las normas de retiro y el almuerzo de socios con sabor a despedida en Barros & Errázuriz, el bufete cofundado por Fernando Barros
4
Coffee break

Propósito y manejo del ego: las temáticas que Kast le pidió a Marian Rojas Estapé que presentara ante su equipo
5
Cultura

Xala, el hotel mexicano de lujo diseñado por arquitectos chilenos y donde participa Richard Gere
6
Coffee break

Matte, Pavez, Eluchans: los empresarios que estarán en la Regata Chiloé 2026
7
Coffee break

El lío sin fin entre los hermanos Pamela y Marcos Hites, ahora afectado por una muerte
8
Coffee break

Los otros banqueros que aterrizan en el control de Primus

Newsletters

VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Entre Códigos Laboral & Personas Construcción Fondos de Inversión Innovación y Startups Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete