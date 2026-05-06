FinteChile da inicio al Fintech Forum 2026 con delegaciones de más de 30 países

El encuentro se realiza hoy y mañana con más de 6.000 asistentes esperados y una agenda marcada por regulación, inclusión financiera y la exposición de Nubank o Revolut.

Con delegaciones de más de 30 países, FinteChile dio inicio este miércoles al "Chile Fintech Forum 2026", encuentro que reunirá durante el 6 y 7 de mayo a actores de la industria financiera, tecnológica y regulatoria para abordar los principales desafíos del ecosistema.

El encuentro tendrá a 6.000 asistentes, 90 speakers nacionales e internacionales, 70 stands y cuatro escenarios simultáneos.

El evento comenzó cerca de las 09:00 horas, con la participación de autoridades como el subsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez; el director del Servicio de Impuestos Internos, Jorge Trujillo; y la presidenta del Senado, Paulina Núñez.

La cita se da en medio del debate por reimpulsar el crecimiento económico en el Congreso y marcada, además, por la ausencia de representantes de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), organismo a cargo de regular buena parte de los servicios financieros presentes en el evento.

La apertura estuvo a cargo de la directora ejecutiva de FinteChile, Josefina Movillo, quien destacó el rol del sector en materias como competencia, inclusión financiera, innovación, educación, sistema impositivo, procesos regulatorios y avances tecnológicos.

“Nos importa Chile y nuestro negocio es el impacto”, señaló Movillo, agregando que el encuentro busca empujar una visión de país “más ágil, más digital, más competitivo, más inclusivo y con más oportunidades”.

En esa línea, advirtió que la industria enfrentaba una etapa clave en la cual esperan definiciones y desafíos. "Nos esperan batallas regulatorias”, sostuvo.

Nubank

Uno de los puntos centrales de la jornada estuvo en la exposición del director de Operaciones de Nubank, Carlos Prada.

La compañía alcanza más de 130 millones de clientes en Brasil, México y Colombia, y se transformado en el caso emblema del crecimiento fintech en América Latina, apoyado en la tecnología, datos y una estructura de bajo costo.

"La historia de Nubank ha sido una historia breve pero intensa, de más de una década y vemos lo que está comenzando hoy a nivel global, que es una revolución fintech que apenas comienza. Nubank es hoy la plataforma de servicios financieros digitales líder en el mundo", remarcó el ejecutivo en su intervención.

Según explicó, en Brasil uno de cada dos habitantes es cliente de Nubank, mientras que en México la firma ya supera los 14 millones de usuarios y en Colombia alcanza cerca de 4 millones.

Prada sostuvo que la entrada de nuevos actores digitales ha tenido efectos concretos en inclusión financiera y competencia. Según detalló, en los mercados donde opera Nubank, la concentración de los cinco principales actores se redujo en cerca de 10 puntos porcentuales, mientras que alrededor de 30 millones de personas accedieron a su primer producto financiero a través de la compañía y 28 millones de usuarios obtuvieron su primera tarjeta de crédito mediante la plataforma.

El ejecutivo también planteó que, pese al avance de los últimos años, la revolución fintech “apenas está comenzando”. A su juicio, los nuevos actores todavía tienen una participación baja dentro del sistema financiero global, pero cuentan con una oportunidad relevante para ganar espacio, especialmente en América Latina, donde -según expuso- cerca del 40% de la población aún no accede plenamente a servicios financieros y buena parte de las transacciones sigue realizándose en efectivo.

¿Cómo ve a Chile?

Prada afirmó que el país ha avanzado en bancarización, pero todavía enfrenta oportunidades en profundización financiera, especialmente en crédito.

Para el ejecutivo, la combinación de smartphones, pagos instantáneos, nuevas infraestructuras tecnológicas y mayor competencia abre una ventana para ampliar el acceso, reducir costos y mejorar la experiencia de los usuarios. "Existe una buena noticia con la nueva infraestructura y tecnología que se está creando a nivel global y puntualmente en la región", felicitó.

Prada también apuntó a la convergencia de nuevas tecnologías como uno de los factores que acelerará la transformación financiera. Según planteó, las finanzas abiertas permitirán que los clientes tengan mayor libertad para escoger entre distintas alternativas y abriendo una oportunidad por el crecimiento global de las criptomonedas y stablecoins.

Para el ejecutivo, esta “tormenta perfecta” abre una oportunidad inminente para que nuevas empresas fintech ganen espacio en la industria financiera.