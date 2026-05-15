Icare alista directorio este lunes para definir nuevo presidente: “suena” Renzo Corona

Corona no es el único nombre que ha sonado para presidir Icare. También hay voces que empujan a José Guzmán (Agrosuper) y a Mónica Álvarez (presidenta de Buses Hualpén).

Para este lunes a eso del mediodía está agendado un directorio en Icare, tras el cual debería conocerse el nombre del sucesor de Holger Paulmann en la presidencia de la entidad referente del empresariado en Chile. Paulmann asumió el cargo el 1º de enero de 2025, y aunque la presidencia dura dos años, el empresario cumple su período de ocho años en el directorio de Icare, al que se había incorporado en junio de 2018 (los directores duran cuatro años, renovables por un período más). Y al dejar de ser director, no puede continuar en la presidencia.

Según personas entendidas, el cargo de presidente se escoge en acuerdo entre los miembros de la mesa directiva de Icare. Y si bien no está zanjado quién será el sucesor de Paulmann, uno de los nombres que suena con fuerza es el de Renzo Corona Spedaliere, actual director tesorero de Icare y socio principal de PwC, quien coincidentemente dejará su cargo en esta consultora y auditora el 1 de julio, tras cumplir su período de ocho años en esta posición, y 40 años en la firma. Pero no es el único nombre que ha sonado para presidir Icare, sino también hay voces que empujan a José Guzmán (Agrosuper) y a Mónica Álvarez (presidenta de Buses Hualpén).

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Próximamente habrá más cambios en la cúpula de Icare, pues el plazo máximo de ocho años como directores también se cumple para otros dos directivos más: Agathe Porte y Susana Claro. Por ello, la mesa de Icare también deberá abocarse a esta definición de estos 3 reemplazos -incluido el cupo que tiene Paulmann-, lo que tiene un timing distinto, pues en el caso de los directores los nombres se llevan para definición en asamblea de socios.

Además, Icare ya tiene fecha en el calendario para la tradicional Enade: el 28 de octubre, en el centro de eventos Metropolitan Santiago.