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Icare alista directorio este lunes para definir nuevo presidente: “suena” Renzo Corona

Corona no es el único nombre que ha sonado para presidir Icare. También hay voces que empujan a José Guzmán (Agrosuper) y a Mónica Álvarez (presidenta de Buses Hualpén).

Por: Equipo DF MAS

Publicado: Viernes 15 de mayo de 2026 a las 15:52 hrs.

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<p>Icare alista directorio este lunes para definir nuevo presidente: “suena” Renzo Corona</p>

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