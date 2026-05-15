Militantes de la Jota, FA y representante Diaguita: quiénes componen la nueva FECH

La lista “Conectemos la Chile”, integrada por militantes de las Juventudes Comunistas, el Frente Amplio e independientes, ganó las elecciones de la FECH con más de 18 mil votos y la participación más alta desde 2011. Así quedó conformada la nueva mesa directiva que asumirá durante las próximas semanas.

Apenas se cerró la votación electrónica para elegir la nueva FECH, la plataforma que contaba los votos falló y los resultados aparecieron antes del anuncio oficial del Tricel. Afuera de la Casa FECH, cerca de 300 estudiantes miraban sus celulares tratando de entender qué estaba pasando, hasta que desde uno de los balcones alguien gritó: “¡Ganamos!”. Ahí comenzaron los abrazos, los gritos y la euforia de los estudiantes de la lista “Conectemos la Chile”, integrada por militantes de las Juventudes Comunistas y el Frente Amplio, que habían ganado la elección con más de 18 mil votos y el 60,6% de las preferencias frente a “Nuevo Horizonte”, vinculada a las Juventudes Socialistas.

La lista logró ganar en una elección en la que participó el 49,1% del estudiantado, la con mayor participación desde 2011. La elección de nombres se armó en los partidos a partir de distintos espacios de organización estudiantil en los que fueron trabajando durante los últimos años: trabajos voluntarios, organizaciones feministas, agrupaciones deportivas, cultura y espacios de representación universitaria.

La nueva presidenta, Laura Mlynarz, es estudiante de cuarto año de Ingeniería Civil Hidráulica en Beauchef, militante de las JJ.CC. e integrante de la selección femenina de fútbol de la universidad. Antes de llegar a la FECH participó en el Centro de Estudiantes de Plan Común y en el Centro Deportivo de Estudiantes, organización que ayudó a reactivar y que presidió el año pasado.

Además, se convirtió en la primera mujer proveniente de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas en llegar a la presidencia de la FECH en más de un siglo de historia de la federación. Mlynarz estudió en el colegio Latino Cordillera de La Florida y es hija de Iván Mlynarz, geólogo y ex vicepresidente ejecutivo de Enami, quien también presidió la FECH en 1999 y 2001.

Durante la campaña, la estudiante puso el foco en temas como bienestar estudiantil, participación, gratuidad, Junaeb y fortalecimiento de la educación pública.

La vicepresidencia quedó en manos de Monserrat Lagos, estudiante de Derecho, oriunda de Lampa, militante frenteamplista y exalumna del Liceo 1. Participó en el Centro de Estudiantes de Bachillerato durante el retorno a la presencialidad tras la pandemia y luego en la Secretaría de Género de la FECH y de la Facultad de Derecho.

Durante la campaña planteó la necesidad de fortalecer la representación estudiantil y mejorar las condiciones de estudio dentro de la universidad.

Como secretario general fue electo Javier Concha, estudiante de Enfermería, militante de las Juventudes Comunistas y ex alumno del Liceo Lastarria. Desde 2022 ha participado en distintos espacios de organización estudiantil, incluyendo el centro de estudiantes de su facultad, mesas triestamentales y negociaciones durante movilizaciones universitarias. También integró la Secretaría de Trabajos Voluntarios de la FECH.

La Secretaría de Comunicaciones quedó a cargo de Thiare Uribe, estudiante de Estudios Internacionales y militante frenteamplista. Fue consejera FECH en 2023 y posteriormente participó en la Secretaría de Género de la federación.

En Participación asumirá Sofía Coña, estudiante de quinto año de Estudios Internacionales y única integrante independiente de la lista. Integró la Secretaría de Extensión y Trabajos Voluntarios FECH y durante los últimos años coordinó procesos de voluntariado y articulación territorial impulsados desde la federación.

La Secretaría de Bienestar quedó en manos de Jesús Malebrán, estudiante de Administración Pública, militante del Frente Amplio e integrante de la comunidad diaguita Telkara.

Durante su trayectoria ha participado en organizaciones estudiantiles vinculadas a medioambiente, autodeterminación de pueblos originarios y disidencias sexuales. También colaboró con la Secretaría de Medio Ambiente de la FECH.

En Finanzas asumirá Isidora Velásquez, estudiante de tercer año de Trabajo Social y militante de las Juventudes Comunistas. En la universidad ha sido delegada de generación, integró el Tricel de Trabajo Social y participó en la Mesa Coordinadora de la carrera.

Además, formó parte de la redacción de los estatutos que permitieron conformar el primer Centro de Estudiantes de Trabajo Social desde 1973.

Así quedó confirmada la lista que ahora espera asumir el cargo, lo que debería ocurrir dentro de las próximas dos semanas una vez que se confirme la fecha de la ceremonia que será organizada por los centros de estudiantes y el Tricel.