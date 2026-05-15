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Militantes de la Jota, FA y representante Diaguita: quiénes componen la nueva FECH

La lista “Conectemos la Chile”, integrada por militantes de las Juventudes Comunistas, el Frente Amplio e independientes, ganó las elecciones de la FECH con más de 18 mil votos y la participación más alta desde 2011. Así quedó conformada la nueva mesa directiva que asumirá durante las próximas semanas.

Por: Equipo DF MAS

Publicado: Viernes 15 de mayo de 2026 a las 18:19 hrs.

<p>Militantes de la Jota, FA y representante Diaguita: quiénes componen la nueva FECH</p>

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