Coffee break

¿Fueron al estadio y conciertos? El nuevo cruce de datos que prepara la Contraloría por mal uso de licencias médicas en el sector público

El organismo liderado por Dorothy Pérez está elaborando un nuevo Consolidado de Información Circulada (CIC), que en esta oportunidad cruzará los datos de personas que en periodo de reposo asistieron a conciertos y encuentros deportivos (estadios) durante 2023 y 2024.

Por: Equipo DF

Publicado: Viernes 8 de agosto de 2025 a las 13:42 hrs.

Caso licencias médicas Contraloría
<p>Foto: Aton Chile</p>

Foto: Aton Chile

