Fintech Sheriff gana cuarta edición de MAS Pitch, encuentro clave del ecosistema de startups

Emprendedores, inversionistas y empresas participaron en el evento de DF MAS, entre ellos, el fundador de Copilot Money, Andrés Ugarte, la fundadora de DBS, Dominique Rosenberg, el presidente de Inder, José Luis del Río, y el fundador de Fintual, Pedro Pineda.

Uno de los eventos que se ha consolidado en el ecosistema emprendedor es MAS Pitch. Este jueves, más de 1.000 personas, entre ellas fundadores de startups, inversionistas y empresas llegaron hasta el Parque Juan Pablo II, en Las Condes, para participar en la cuarta edición del encuentro que organiza DF MAS -de Grupo DF-, que coronó como ganadora de la competencia a la chilena Sheriff.

MAS Pitch, fundado por el periodista de DF MAS, Juan Pablo Silva, debutó en 2022, en medio del segundo aniversario del medio de comunicación dominical, con el fin de conectar a fundadores de startups, inversionistas y grandes compañías en un solo lugar, además de ser una vitrina para las empresas emergentes en la competencia de pitch (presentaciones).

“Este evento es nuestro granito de arena para que el ecosistema tech siga creciendo, porque estamos convencidos de que los negocios tecnológicos pueden ser un gran aporte para el país y esperamos que esto siga creciendo, que siga atrayendo nuevos públicos, porque creemos que realmente en Chile hay un potencial gigante y hay mucho talento para crear negocios que pueden ser globales”, afirmó Silva.

En la oportunidad, el presidente del Grupo DF, Baltazar Sánchez, señaló que MAS Pitch “nos lleva todos los años a pensar en el futuro, a pensar en cómo las nuevas generaciones son capaces de hacer negocios de una manera distinta a lo que estábamos acostumbrados. (…) A todos -los empresarios- nos gusta decirnos que somos emprendedores”.

La bienvenida la dio el director de DF y DF MAS, José Tomás Santa María, quien valoró la realización de una cuarta versión y destacó el rol del emprendimiento como “la vía más moderna” para llevar a Chile al desarrollo y al crecimiento económico. “Eso tiene que hacerse a través del motor que genera la inversión privada, el libre emprendimiento. Y lo que hoy día estamos haciendo acá es justamente eso, destacando y celebrando historias de emprendedores”, dijo.

La editora jefa de DF MAS, María José Gutiérrez, comentó que en los cinco años de DF MAS, “han nacido más de 500 startups. Algunas despegaron, otras no tanto, otras desaparecieron, pero a todas las hemos ido siguiendo en su camino, siempre con cifras, con datos, con historia, al igual que a esta nueva camada de emprendedores tecnológicos que están naciendo, con ganas de comerse el mundo, y muchos han estado en este escenario”.

De EEUU a Chile

Esta edición contó con charlas de emprendedores que compartieron su experiencia y aprendizajes creando o liderando startups.

El primero fue el fundador y CEO de Copilot Money, Andrés Ugarte, quien contó cómo una startup de finanzas personales con inteligencia artificial (IA), fundada por chilenos, se abrió espacio en Estados Unidos, donde lleva seis años.

“Hemos sido de súper bajo perfil, principalmente porque nos hemos dedicado a construir algo que en el largo plazo tenga los fundamentos bien sentados y bien alineados para poder crecer rápido y expandirnos, no solo dentro de Estados Unidos, sino que en Chile y en otros países. Y esto significa pasar varios años sin enfocarnos en levantar plata ni aparecer tanto en los medios, sino que en construir”, dijo.

La fundadora de DBS, Dominique Rosenberg, también relató su historia. Dijo que su vínculo con belleza partió en la infancia, le dio “una vía de escape” a la práctica competitiva del tenis”. Su primera empresa fue un Spa Day, donde ofrecían servicios de belleza, pero surgieron problemas para conseguir insumos y decidieron importarlos.

“Luego le vendíamos a la peluquería vecina, a la de la cuadra, a la de la comuna, luego a todo Santiago hasta que empezamos a distribuir en todo Chile. Y nuestro primer gran cliente fue Salcobrand, con quien construimos una gran relación y por cosas del destino nos volvimos a unir más adelante. Y así nace la historia de DBS”, dijo.

Un fondo corporativo

Además de las historias de emprendimiento, también expusieroron el artista visual Marco Bizzarri y el head de Copec Wind Garage, Ramón Salinas, el gerente general de Leap de Caja Los Andes, Pedro Pablo Mir, y el gerente de BICE Connect, Sebastián Fuenzalida.

El punto noticioso lo puso Mir, quien anunció el lanzamiento de Leap Social Ventures, el brazo de capital de riesgo corporativo de Caja Los Andes.

“Es una plataforma a través de la cual juntamos soluciones innovadoras con problemas y desafíos reales que impactan a las personas y la sociedad. (...) Buscamos empresas y soluciones innovadoras con el propósito de entregar bienestar, salud, educación, economía plateada”, señaló Mir.

El ejecutivo explicó a DF que su primer fondo es de US$ 9 millones para invertir en unas 15 startups de hasta serie A con tickets desde los US$ 300 mil de verticales como fintech, bienestar y educación.

La ganadora del pitch

En esta edición, postularon 205 empresas emergentes de Latinoamérica y seis pasaron a la final: Bow.care, Hera Materials, NeoCrop Technologies, SaveMoney, Sheriff y Soyio.

Cada startup eligió a un representante para presentar el pitch de tres minutos frente a un jurado especializado y responder las preguntas.

Pasadas las 17:00 horas, partió la competencia de startups con el pitch de Paul Escapil-Inchauspé (Bow.care), seguido por José Antonio González (Hera Materials), Daniel Norero ( NeoCrop Technologies), Nicolás Bravo (SaveMoney), Vicente Cruz (Sheriff) y Oscar Quevedo (Soyio).

Luego de la deliberación del jurado, la ganadora fue la chilena Sheriff, fundada por los hermanos Vicente y Martín Cruz, que creó un software basado en inteligencia artificial para la evaluación de riesgos y el monitoreo de proveedores, clientes y deudores.

El CEO y fundador de Sheriff, Vicente Cruz, adelantó a DF que para 2026 tienen un plan “bastante ambicioso. Nos estamos expandiendo a Perú, ya tenemos seis clientes, y esperamos facturar US$ 20 mil mensuales en junio de 2026”.

Agregó que el paso siguiente es llegar a Colombia: “Ya tenemos un par de clientes que nos han pedido, y obviamente hacer crecer el equipo, reforzarlo y capacitarnos, para ser siempre la plataforma top de línea en facilitar la forma de conocer con quién te relacionas”, dijo Cruz.

El cara a cara que protagonizaron el empresario José Luis del Río y el fundador de Fintual, Pedro Pineda

Uno de los momentos más esperados fue el diálogo frente a frente del CEO y cofundador de Fintual, Pedro Pineda, y el presidente de Inder y director de Falabella, José Luis del Río.

Por 30 minutos, la conversación avanzó hacia un terreno formativo, donde repasaron las razones para emprender y qué impulsa a quienes construyen compañías.

Pineda abrió el tema. Comentó que “construir empresas o organizaciones es la forma que encontré para construir el mundo en el que quiero vivir”. Explicó que en su caso emprender no tiene que ver con el dinero, sino con “estar con gente simpática e inteligente (…) con algún desafío que sea difícil”.

Del Río coincidió en la búsqueda de propósito, recordando que comenzó su carrera en los años ‘70 inspirado por la necesidad de crear empleo en medio de una crisis económica: “La gran motivación que tuve fue dar empleo”, afirmó.

José Luis del Río y Pedro Pineda.

También abordaron la toma de decisiones dentro de una organización. Del Río defendió hacerlo en equipo y siempre consultando: “Nunca tomar las decisiones solo, es muy importante tener buenos equipos”, comentó. Pineda, en cambio, marcó distancia con la idea: “Una forma de hacerme enojar es que me digan ‘se decidió’ o, peor, ‘se votó’. No creo en la democracia en las compañías”, dijo.

La conversación también derivó hacia la negociación. Del Río señaló que en estos procesos “no puedes ganar todo, (tienes que) ponerte en los zapatos del otro y darte cuenta de sus intereses y satisfacerlo en todo lo que se pueda”.

Respecto de lo más difícil de emprender, Pineda mencionó dos cosas: “Tener que despedir personas” y “levantar capital”. Y Del Río apuntó a los obstáculos de operar en sectores regulados, como la pesca. “No se lo deseo a nadie; los políticos van y se reparten los pescados para sus distintas regiones”, afirmó.

Al cierre, entregaron consejos a los emprendedores. Pineda destacó tres: “Terminen el colegio; busquen un socio que se complemente; y tengan convicción”. Del Río reforzó la importancia de la vocación y la resiliencia, con una recomendación transversal: “La innovación es articular redes, aprender de otros… y no hacerlo solo”.

Experiencia, claves y planes

“Nuestra visión nunca ha sido, ‘¿qué está haciendo nuestro competidor? o ¿qué está pasando en el mercado local?’, sino que estamos enfocados en cuál es el mejor producto para solucionar este problema a nivel global”. Andrés Ugarte, Copilot Money

“Hace tres años empezamos a trabajar en la apertura en Perú y logramos abrir este 2025. Vamos a cerrar el año con 10 tiendas en ese mercado; tenemos un plan bien agresivo de expansión en Perú (...) Estamos trabajando fuertemente para facturar US$ 200 millones de aquí a 2027”. Dominique Rosenberg, Empresas DBS

“El dinero digital y los activos tokenizados van a cambiar la forma en que nos comunicamos con el dinero. (...) Hay paradigmas, por ejemplo, que los salarios se pagan una o dos veces al mes, que están basados en fricciones de recursos humanos. Cuando todo ese trabajo lo hagan agentes, lo más probable es que puedas pagar en tiempo real”. Ignacio Detmer, Koywe

“(Con Leap Social Ventures) juntamos soluciones innovadoras con problemas y desafíos reales que impactan a las personas y a la sociedad (...) con el propósito de entregar bienestar, salud, educación y economía plateada”. Pedro Pablo Mir, Caja Los Andes

“Nuestros clientes son personas que trabajan con motos y les ahorramos mucho tiempo. Hoy la compañía tiene un tamaño de 750 personas, va creciendo a una tasa súper buena y lo más probable es que entremos a Brasil el próximo año”. Ignacio Canals, Galgo

“Nos adentramos a las problemáticas de los clientes. La ingenuidad de ser jóvenes y de pensar que uno lo puede todo, cuando en verdad las cosas son mucho más difíciles, hace que uno llegue mucho más adelante”. Matías Pérez, Vambe