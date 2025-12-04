Click acá para ir directamente al contenido

El IPC de noviembre repunta en línea con las expectativas de analistas y la inflación en 12 meses se mantiene en 3,4%
Fintech Sheriff gana cuarta edición de MAS Pitch, encuentro clave del ecosistema de startups

Emprendedores, inversionistas y empresas participaron en el evento de DF MAS, entre ellos, el fundador de Copilot Money, Andrés Ugarte, la fundadora de DBS, Dominique Rosenberg, el presidente de Inder, José Luis del Río, y el fundador de Fintual, Pedro Pineda.

Por: A. Rivera, R. Olmos, M. Zecchetto y F. Valdivia

Publicado: Viernes 5 de diciembre de 2025 a las 04:00 hrs.

<p>Sheriff, la ganadora del MAS Pitch, junto al jurado. Fotos: Julio Castro</p>

Sheriff, la ganadora del MAS Pitch, junto al jurado. Fotos: Julio Castro

