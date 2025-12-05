Banmédica: La partida que Pablo Echeverría le ganó a Leonidas Vial

Hasta el jueves 27 de noviembre, el día de Acción de Gracias en Estados Unidos, papeles relativos al contrato, anotando observaciones, iban y venían entre la gigante estadounidense UnitedHealth Group (UHG) y un “deal club” de empresarios chilenos comandado por Leonidas Vial.



Y aunque el grupo estadounidense nunca quiso entregar exclusividad en las tratativas, este grupo -que también integraban Eduardo Elberg, Guillermo Harding y José Luis del Río, y la colombiana Axa Colpatria- anhelaban ser los elegidos para llevarse lo que probablemente sea el negocio del año: la compra de Empresas Banmédica al grupo estadounidense.



Pero después de aquel intercambio, el sábado 29, León Vial y los demás se enteraron por el diario que habían sido desplazados por otro actor que se llevaba el negocio: el grupo Patria Investments, en alianza con su unidad chilena Moneda y Linzor Capital, la triada de actores de la región latinoamericana en la industria del private equity. Post traspaso, Patria se quedará con el negocio de Banmédica de Colombia, y su unidad Moneda con Linzor, con el de Chile. Fue un “fallo fotográfico”, dice un entendido.



La desazón cundió en el grupo de empresarios chilenos, quienes tenían armado un “proyecto bonito” para hacer crecer Banmédica, en un plan de largo plazo y no “una pasada”, dice un partícipe. Distinto al private equity, con aportantes que tienen un tiempo finito de estadía. Y creen en el entorno de estos empresarios que perdieron el negocio, más que por el precio ofrecido y condiciones que plantearon al vendedor -como que tuvieran un observador y ciertos derechos de veto en Banmédica mientras se concretaba el traspaso-, por dos factores que inclinaron la balanza.



El deal breaker habrían sido las “declaraciones y garantías”, el paquete completo de cláusulas de responsabilidad, contingencias y juicios que los chilenos habían querido que fueran más exigentes, y que no habrían sido del agrado de UHG, deseosos de salir cuanto antes de la región y conscientes de que vendían muy buenos activos a un precio más que conveniente, en torno a los US$ 800 millones, y sin deudas, salvo los cerca de US$ 300 millones comprometidos en devoluciones a los afiliados a las isapres en virtud de la Ley Corta, más otros US$ 200 millones de deuda contingente de las boletas de garantía del regulador.



Se sumó también que los estadunidenses buscaban una transacción que pudiera ser, dentro de lo posible, lo más diáfana y rápida posible. Y eso no lo vieron asegurado con el grupo de León Vial, por la presencia de Axa Colpatria en él. Porque entre las distintas verticales de negocios de este grupo en el país cafetero está la salud, con operaciones en aseguramiento y también prestadores médicos, como la Clínica Vip y centros de especialidades médicas en Bogotá, lo que podría haber complejizado las autorizaciones de libre competencia, dado que en esa ciudad es donde operan las dos clínicas de Banmédica (ver recuadro).

Socios y rivales

La decisión de UHG de vender a la triada Patria Moneda Linzor hizo que una vez más Pablo Echeverría se situara en la vereda del frente a la de Leonidas Vial, uno de los socios de la casa inversora LarrainVial (LV) que coincidentemente, había sido parte de Moneda desde la fundación de esta compañía, en 1993, con el nada despreciable 40% de la propiedad.



Luego se seguirían encontrando incluso en situaciones de conflicto, como el famoso Caso Cascadas, que tuvo entre los sancionados a Vial y a LV, estando al frente Echeverría como activo impulsor por los minoritarios, en un rol que también había cumplido en un anterior bullado caso, el de las Chispas, que ya los había distanciado. Con el correr de los años el Caso Cascadas trastabilló, pues al menos para León Vial y LarrainVial, ya hay dos fallos -de primera instancia y la Corte de Apelaciones- que revocó las multas y los exoneró por completo del supuesto esquema defraudatorio.



Acostumbrados a las lides financieras de Sanhattan, cercanos a ambos le restan dramatismo a estas pulseadas, pues ambos han sido clientes del otro en distintos momentos. Incluso en Perú recientemente Moneda y LV fusionaron dos fondos. “A veces gana uno y a veces el otro. Así estamos. Esto no es la guerra mundial”, dice un cercano.

Diego, Pablo, Matías

Quienes conocen la interna del acuerdo tras Banmédica indican que uno de los hombres clave de Patria en empujar por esta compraventa fue el colombiano Diego Chona Beltrán, socio de Patria y líder del área private equity para América Latina (excluido Brasil), quien en los últimos años ha estado particularmente activo en empujar inversiones en ese país.



De hecho, Patria Colombia ya es el segundo mercado más importante del grupo brasilero, con inversiones repartidas en gimnasios (Smartfit), hospitales (el holding Zentria), insumos agrícolas (Lavoro) y ciberseguridad, e incluso están construyendo un parque solar. En total, ya administran unos US$ 6.500 millones en Colombia.



De ahí en más, fue Pablo Echeverría quien jineteó y fue “el artífice” de que el negocio incluyera Chile, por el propio conocimiento y experiencia de años en Banmédica (ver recuadro), y sabiendo que así el negocio sería más atractivo para los estadounidenses, que buscaban vender de manera lo más simple posible y rápido, a un comprador único. Luego se sumó a Patria un actor que los acompañará en el lado chileno de la operación: el grupo Linzor Capital, la boutique financiera que en 2006 fundaron Tim Purcell, en sociedad con Alfredo Irigoin, a los que al poco tiempo se les uniría Carlos Ingham.



El match de los Linzor con Patria en este acuerdo fue más que diáfano y por una doble razón. Primero, porque ellos mismos tenían una relación de larga data con el grupo brasilero tras haber coincidido décadas atrás trabajando en JP Morgan en Estados Unidos, con tres de sus más altos directivos: con el chairman, Olímpio Matarazzo; con el CEO, Alexandre Saigh; y con un alto ejecutivo ya retirado del grupo brasilero, Otavio Castello Branco.



Y por supuesto Linzor viene de su propia experiencia en la industria de salud en Chile y el modelo integrado, luego de que en 2008 comprara la entonces Isapre ING, en conjunto con el Grupo Said, y la re denominaran Cruz Blanca, emprendiendo un camino de crecimiento, con la integración de activos en el sector prestador, con las clínicas Santiago, Antofagasta y Reñaca, e IntegraMédica, y la construcción de un holding, hasta llevarlo a bolsa, y salir de este grupo de salud en 2012.



En este deal de Banmédica quien lideró las tratativas por Linzor fue Matías Gutiérrez, también ex JP Morgan, teniendo súper delimitado que a este grupo sólo le interesaban las operaciones de Chile, pues en Colombia ya participan de la red SIES Salud.



Si bien Linzor funge de minoritario en este deal en la parte chilena -tiene fondos disponibles de su fondo IV y otro tanto con un fondo con Moneda-, tendrán un pacto de accionistas con Patria-Moneda, actores que van a través de fondos donde en este último caso hay aportantes como los antiguos dueños de Banmédica, Penta y Consorcio.



El horizonte de esta inversión está puesto en unos 10 años de permanencia. O sea, largo plazo.

Pero primero deben abrochar el deal.

El “pionero” que regresa a Banmédica

De madre muy conectada al arte -fue bailarina de ballet- y padre abogado de profesión, pero con una vinculación directa con los negocios, pues la familia tenía una empresa de importación de artículos electrónicos que quebró para la crisis de 1982, Pablo Echeverría Benítez estudió en el Colegio Manquehue dando tempranas señas de gustarle el mundo financiero y los negocios.



Tras estudiar ingeniería industrial en la Universidad de Chile, Echeverría partió su vida laboral en la mesa de dinero de AFP Santa María (hoy AFP Capital), para luego, en 1989, saltar a IMCO -Investment Management Company-, una firma que habían creado Sergio Undurraga con Antonio Cruz y que administraba fondos de inversión extranjeros de conversión de deuda. En simple, acreedores de deuda externa de Chile podían canjear vía Banco Central su deuda, e invertir en Chile, con el compromiso de estar 10 años.



Allí Echeverría, quien partió como analista de inversiones y llegó a ser gerente, comenzó a empaparse del mundo de las small caps, las compañías que no eran “las grandes” -como Endesa o Copec-, pero a las que les veía futuro, porque requerían menos capital, y podía generar un salto importante en ventas y retornos con una inversión en algún proyecto específico o una mejora operativa.



Así tras salir de IMCO, y cuando en octubre de 1993 Undurraga y Cruz formaron Moneda, invitaron a Echeverría a que formara parte, con la oportunidad de ser socio. Y una de sus primeras acciones, en marzo de 1994, fue formar un fondo, que llamó Pionero, por ser el primero en su tipo, con la vocación de descubrir esta categoría de activos, para invertir precisamente en small caps. ¿Las primeras inversiones? Enaex -donde Pionero todavía es socio- y Banmédica, en la que Pionero estuvo más de 20 años y llegó a transformarse en el mayor inversor institucional.



Eso, hasta que en 2017 los entonces socios controladores del grupo de salud, el Grupo Penta y Eduardo Fernández León, aceptaban un acuerdo de venta, tras una oferta hecha por la estadounidense UnitedHealth Group, por US$ 2.800 millones. Obviamente todos los accionistas vendieron. Pionero, que llegó a tener un tamaño de unos US$ 1.500 millones, obtuvo retornos de 13,5% anual compuesto, lo que implica que multiplicó el capital por 50.



Moneda siguió creciendo. Saltó a apostar en deuda latinoamericana, en 2007 salieron los socios fundadores -salvo Echeverría-, e hicieron socios a ejecutivos de la compañía, y empezaron a tirar líneas para buscar un socio internacional, aunque manteniendo el control. Y tras varias ofertas por el control que no cuajaron, partieron los coqueteos con Patria, que había sido cliente en el fondo de deuda de Moneda. El acuerdo tardó, pandemia mediante, pero Moneda terminó en manos del grupo brasilero, por US$ 315 millones, distribuido entre del orden del 40% en efecto y el 60% a cambio de acciones de Patria, con Pablo Echeverría instalado en el directorio de una firma que tiene unos US$ 51 billions en activos bajo administración.

¿Y la libre competencia?

En lo inmediato, Patria y UHG deberían comenzar pronto con el ingreso del acuerdo al escrutinio de varios organismos, y no sólo de libre competencia. En Colombia requieren que el regulador de Salud les dé el visto bueno, dado que la operación implica el traspaso de Aliansalud, una Entidad Promotora de Salud (EPS) que bajo la normativa colombiana vende el Plan Obligatorio de Salud (POS) -un seguro tipo Fonasa- y, por tanto, es parte de la seguridad social obligatoria del país. Claro que entendidos creen que esto no debiera suscitar mayores contratiempos, pues Aliansalud no supera el 1% de ese mercado.



Y por supuesto enfrentarán a los organismos de libre competencia, tanto en Chile como Colombia, un paso que en la interna de Banmédica creen que no debería tener mayores dificultades. Porque, aunque en Colombia Patria tiene presencia en el rubro salud, no se topan geográficamente con los complejos de Empresas Banmédica.



Estos últimos -Clínica La Colina y Clínica Del Country- están ambos en Bogotá, y los centros médicos que dependen del grupo Zentria, de Patria, están en otras localidades en el país cafetero. Por ejemplo, Oncólogos de Occidente están en Armenia, Cartago, Manizales y Pereira; Clínica del Norte está en Barranquilla; y Avidanti, en Santa Marta, Ibagué, Manizales, Villavicencio, Soacha y Armenia. Otro activo en Colombia de Banmédica es la prepaga Colmédica, un seguro privado donde poseen el 26% de la torta y son el segundo mayor actor.



Por el lado de Chile, en el área dental, la firma Uno Salud Dental, que es parte del portafolio de Linzor, representa una ínfima proporción de un submercado de salud muy atomizado, como es el odontológico.

Si esas proyecciones se cumplen, en menos de un año debería concretarse la compraventa. Y luego, dicen entendidos, proseguir una ruta de crecimiento. “La volatilidad de las isapres se acabó. Están estabilizadas”, dice un conocedor, quien agrega que por lo menos en Chile, Empresas Banmédica ya tenía puesto el ojo en zonas como Chicureo, donde no tiene presencia. Su último proyecto fue una inversión de unos US$ 33 millones en una clínica ambulatoria Santa María en Los Dominicos.