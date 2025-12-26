Cuatro libreros recomiendan sus lecturas para este verano
Desde poesía hasta novelas y literatura histórica, le pedimos a expertos en libros que compartieran sus lecturas sugeridas para sumergirse durante las vacaciones.
Noticias destacadas
Daniela Jaña, Página 128
Uno de los libros que ha estado muy solicitado y recomendado en nuestra librería es El verano que mi madre tuvo los ojos tristes, una novela intensa y emotiva, que narra la historia de una madre y su hijo durante un verano en el que ambos tratan de reconstruir su relación luego de años de resentimiento. Es una historia cruda y realista, donde vemos retratada la fragilidad y sensibilidad de los personajes a medida que vamos descubriendo las razones del quiebre familiar, que además, te invita a reflexionar sobre el perdón, la memoria y los lazos familiares.
Imposible no recomendar a Mistral en el aniversario número 80 de su merecidísimo Nobel. Canto que amabas es una antología poética esencial que reúne algunos de los poemas con las temáticas profundas que le encantaban a la autora: el amor, la pérdida, la memoria y el dolor. Un libro que se va construyendo con nostalgia, melancolía y recuerdos, transmitiendo al lector sentimientos honestos y sinceros, ideal para quienes disfrutan de una lectura profunda y reflexiva.
Joan Usano, Librería Takk
Mi recomendación para esta Navidad y de paso para las lecturas de verano son un par de libros que han llamado tremendamente mi atención. Se trata de En busca de las entrañas del hielo y En busca de los comienzos de Chile, del autor chileno y Fundador de la Corporación Simón de Cirene, Juan Francisco Lecaros.
Ambos títulos atrapan desde la primera página, y están escritos con una pluma que destaca por los detalles históricos que entregan. Son textos en los cuales se nota profundo conocimiento, estudio y pasión por los temas. El primero se sumerge en las grandes exploraciones navales que surcaron los mares antárticos durante el siglo XX, permitiendo imaginar a la perfección lo que movilizó e inspiró a hombres como el ya mítico Ernest Shackleton.
En busca de los comienzos de Chile es una crónica de exploración geográfica exquisita y apasionante que narra cómo grupos de hombres y mujeres -de pueblos originarios- y conquistadores se hicieron camino y sobrevivieron en el implacable altiplano andino, dando paso a la configuración de una nación fuerte y resistente. Sin duda características que hasta hoy definen al pueblo chileno.
Taira, Librería Autoras
En Mujeres y economía, Charlotte Perkins Gilman analiza cómo la dependencia económica de las mujeres ha estructurado la vida doméstica, el trabajo y la organización social. Con una lucidez adelantada a su tiempo, cuestiona la división sexual del trabajo y el matrimonio como institución económica, proponiendo la autonomía como base para una sociedad más justa y productiva.
Esta es una recomendación que permite pensar la economía más allá de los mercados y las cifras, situándola en el centro de la vida social. En un momento en que se discuten brechas salariales, sistemas de cuidado y productividad, este libro ofrece una perspectiva fundacional: sin autonomía económica de las mujeres, no hay desarrollo sostenible ni progreso real. Leer a Gilman es reconocer que muchas de las discusiones económicas contemporáneas -trabajo, valor, dependencia, bienestar- ya estaban siendo formuladas con claridad hace más de un siglo, y que siguen siendo urgentes.
Prohibido morir aquí, por Elizabeth Taylor, despliega una prosa sutil y afilada para retratar las tensiones íntimas que atraviesan la vida cotidiana de una señora que acaba de enviudar y tiene que sortear qué hacer ahora. De a poco se da cuenta que está atrapada en convenciones sociales, relaciones y silencios. La novela logra así exponer con delicadeza las grietas emocionales que sostienen la normalidad.
Este libro muestra cómo los conflictos más profundos no siempre se juegan en grandes gestos, sino en los espacios domésticos, afectivos y sociales donde se negocian poder, deseo y pertenencia. Es una lectura que dialoga con quienes entienden que la economía de la vida -emocional y material- también se construye en lo íntimo.
Gerardo Jara, Inquieta Librería
Nuestro primer libro del club de lectura del 2026 será Ve y dilo en la montaña, de James Baldwin, una joya perdida de unos de los más importantes escritores norteamericanos de la segunda mitad del siglo XX. Aquejado por su irrenunciable labor ahora que cumplió 14 años, ser quien siga los pasos de su padre, un pastor devoto y omnipotente, John piensa cómo doblarle la mano al destino y elegir otra opción de mundo, incluso si ésta lo separa de sus amigos, familia y comunidad negra.
Por qué son tan lindos los caballos, de Julieta Correa, cuenta la historia de una hija que decide escribir las palabras e historias que la madre va deshilvanando de su cabeza, gran metáfora de lo que es concretamente es su pérdida de memoria. Un trayecto difícil, que en este relato se contrasta con lo hermoso del gesto de su hija por sostener esa madre que se va y el humor que permite recordarla salvaje como los caballos que amó.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Sala cuna y PYME: una fórmula del mundo técnico para destrabar uno de los nudos del proyecto
Las investigadoras de Horizontal María José Abud y Soledad Hormazábal identificaron ejes clave. Uno de ellos apunta a permitir que las salas cuna con fines de lucro sean reconocidas en forma oficial.
El centro tecnológico más grande de España llega a Chile con inédito evento para startups biotech en Los Ríos
Eurecat junto con la incubadora y aceleradora local, Patagonia Startups, organizan el encuentro que congregará a líderes en ciencias ómicas, biomateriales y fermentos, desde el desarrollo de nuevos alimentos y procesos hasta la inversión deep tech, con el fin de convertir los recursos naturales del sur en soluciones de impacto mundial.
CLC encuentra nuevas inconsistencias financieras por más de US$ 80 millones en administración de Alejandro Gil: acusa "ajustes manuales irregulares" y contrata abogados
La clínica sostuvo que con esto cerrará el capítulo heredado de la antigua administración y será asesorada por el estudio del penalista Juan Domingo Acosta para presentar acciones legales.
BRANDED CONTENT
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Columna de OpiniónVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete