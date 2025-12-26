Cuatro libreros recomiendan sus lecturas para este verano

Desde poesía hasta novelas y literatura histórica, le pedimos a expertos en libros que compartieran sus lecturas sugeridas para sumergirse durante las vacaciones.

Daniela Jaña, Página 128

Uno de los libros que ha estado muy solicitado y recomendado en nuestra librería es El verano que mi madre tuvo los ojos tristes, una novela intensa y emotiva, que narra la historia de una madre y su hijo durante un verano en el que ambos tratan de reconstruir su relación luego de años de resentimiento. Es una historia cruda y realista, donde vemos retratada la fragilidad y sensibilidad de los personajes a medida que vamos descubriendo las razones del quiebre familiar, que además, te invita a reflexionar sobre el perdón, la memoria y los lazos familiares.

Imposible no recomendar a Mistral en el aniversario número 80 de su merecidísimo Nobel. Canto que amabas es una antología poética esencial que reúne algunos de los poemas con las temáticas profundas que le encantaban a la autora: el amor, la pérdida, la memoria y el dolor. Un libro que se va construyendo con nostalgia, melancolía y recuerdos, transmitiendo al lector sentimientos honestos y sinceros, ideal para quienes disfrutan de una lectura profunda y reflexiva.

Joan Usano, Librería Takk

Mi recomendación para esta Navidad y de paso para las lecturas de verano son un par de libros que han llamado tremendamente mi atención. Se trata de En busca de las entrañas del hielo y En busca de los comienzos de Chile, del autor chileno y Fundador de la Corporación Simón de Cirene, Juan Francisco Lecaros.

Ambos títulos atrapan desde la primera página, y están escritos con una pluma que destaca por los detalles históricos que entregan. Son textos en los cuales se nota profundo conocimiento, estudio y pasión por los temas. El primero se sumerge en las grandes exploraciones navales que surcaron los mares antárticos durante el siglo XX, permitiendo imaginar a la perfección lo que movilizó e inspiró a hombres como el ya mítico Ernest Shackleton.

En busca de los comienzos de Chile es una crónica de exploración geográfica exquisita y apasionante que narra cómo grupos de hombres y mujeres -de pueblos originarios- y conquistadores se hicieron camino y sobrevivieron en el implacable altiplano andino, dando paso a la configuración de una nación fuerte y resistente. Sin duda características que hasta hoy definen al pueblo chileno.

Taira, Librería Autoras

En Mujeres y economía, Charlotte Perkins Gilman analiza cómo la dependencia económica de las mujeres ha estructurado la vida doméstica, el trabajo y la organización social. Con una lucidez adelantada a su tiempo, cuestiona la división sexual del trabajo y el matrimonio como institución económica, proponiendo la autonomía como base para una sociedad más justa y productiva.

Esta es una recomendación que permite pensar la economía más allá de los mercados y las cifras, situándola en el centro de la vida social. En un momento en que se discuten brechas salariales, sistemas de cuidado y productividad, este libro ofrece una perspectiva fundacional: sin autonomía económica de las mujeres, no hay desarrollo sostenible ni progreso real. Leer a Gilman es reconocer que muchas de las discusiones económicas contemporáneas -trabajo, valor, dependencia, bienestar- ya estaban siendo formuladas con claridad hace más de un siglo, y que siguen siendo urgentes.

Prohibido morir aquí, por Elizabeth Taylor, despliega una prosa sutil y afilada para retratar las tensiones íntimas que atraviesan la vida cotidiana de una señora que acaba de enviudar y tiene que sortear qué hacer ahora. De a poco se da cuenta que está atrapada en convenciones sociales, relaciones y silencios. La novela logra así exponer con delicadeza las grietas emocionales que sostienen la normalidad.

Este libro muestra cómo los conflictos más profundos no siempre se juegan en grandes gestos, sino en los espacios domésticos, afectivos y sociales donde se negocian poder, deseo y pertenencia. Es una lectura que dialoga con quienes entienden que la economía de la vida -emocional y material- también se construye en lo íntimo.

Gerardo Jara, Inquieta Librería

Nuestro primer libro del club de lectura del 2026 será Ve y dilo en la montaña, de James Baldwin, una joya perdida de unos de los más importantes escritores norteamericanos de la segunda mitad del siglo XX. Aquejado por su irrenunciable labor ahora que cumplió 14 años, ser quien siga los pasos de su padre, un pastor devoto y omnipotente, John piensa cómo doblarle la mano al destino y elegir otra opción de mundo, incluso si ésta lo separa de sus amigos, familia y comunidad negra.

Por qué son tan lindos los caballos, de Julieta Correa, cuenta la historia de una hija que decide escribir las palabras e historias que la madre va deshilvanando de su cabeza, gran metáfora de lo que es concretamente es su pérdida de memoria. Un trayecto difícil, que en este relato se contrasta con lo hermoso del gesto de su hija por sostener esa madre que se va y el humor que permite recordarla salvaje como los caballos que amó.