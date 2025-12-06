La cantante chilena que fue formada por la Fundación Ibáñez Atkinson y que ahora competirá para presentarse en el Met Opera de NYC

La ganadora -quien se convirtió en la primera chilena en llegar a esta etapa en la historia del certamen y que encantó con su interpretación de “Tu che di gel sei cinta”, de la ópera Turandot de Puccini.

Esta semana, el prestigioso certamen de ópera Laffont Competition de la Metropolitan Opera House -creado en 1953- seleccionó por primera vez a una soprano chilena, llamada Camila Romero, para representar a Sudamérica en la semifinal de su concurso internacional que busca impulsar las carreras de artistas jóvenes.

De ganar, Romero podría acceder a ser parte de la temporada del Met Opera (Ópera Metropolitana) de Nueva York.

La gran final sudamericana del certamen -que se realizó el martes pasado en la Sala Claudio Arrau del Teatro Municipal de Santiago- contó con la participación de 12 cantantes provenientes de siete países de la región.

La ganadora -quien se convirtió en la primera chilena en llegar a esta etapa en la historia del certamen y que encantó con su interpretación de “Tu che di gel sei cinta”, de la ópera Turandot de Puccini- ha recibido parte de su formación en el programa para jóvenes cantantes FIA-YAP creado por la Fundación Ibáñez Atkinson, institución que, desde 2013, se ha dedicado a impulsar las áreas de la música, la lectura y la educación ambiental en Chile.

La fundación, que actualmente tiene un convenio con Laffont Competition que permitió traer por primera vez el concurso a Sudamérica, fue creada por el empresario y excontrolador de supermercados Líder, Felipe Ibáñez Scott junto a su mujer, Heather Atkinson y sus hijos Tomás, Sebastián, Antonia y Roberto.

Ahora, Camila Romero, junto a la argentina Valeria Delmé, quien también clasificó, llegarán directamente a las semifinales del concurso que se llevará a cabo el 15 de marzo de 2026 en el icónico teatro del Lincoln Center.

“Este concurso no sólo identifica voces excepcionales: abre puertas reales, articula trayectorias y conecta a la región con los estándares del mercado lírico global”, dijo Andrés Rodríguez Spoerer, chairman de la Región Sudamérica de la Laffont Competition y gerente de Música de Fundación Ibáñez Atkinson.