Click acá para ir directamente al contenido
Inicio DF MAS Coffee break
Coffee break

Redes sociales, jardineo y Las Brisas: La vida de Evelyn Matthei post derrota

Demoró 11 días en retomar las redes sociales tras su derrota presidencial. Reapareció virtualmente con otra faceta: la de influencer.

Por: Equipo DF MAS

Publicado: Sábado 27 de diciembre de 2025 a las 21:00 hrs.

redes sociales Política Evelyn Matthei
<p>Redes sociales, jardineo y Las Brisas: La vida de Evelyn Matthei post derrota</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

LO MÁS LEÍDO

1
Por dentro

A 4 meses de su muerte, el fundador de Fantasilandia entra al Salón de la Fama mundial en la industria de parques de diversiones
2
Coffee break

La millonaria pérdida de los fondos de oficinas de Frontal Trust en EEUU
3
Coffee break

Nuevo abogado y las actas y testimonios perdidos: los nuevos antecedentes tras caso Fundamenta
4
Por dentro

La Berlín: de emprendimiento familiar a pastelería con ventas que rondarían los US$ 2,5 millones al año
5
Por dentro

Acusaciones de esquema Ponzi: la disputa de una familia chilena que llegó a la justicia de EEUU
6
Coffee break

El millonario negocio que está a punto de cerrar Nicolás Weinstein en Chicago
7
Coffee break

Grupo farmacéutico europeo va tras empresa chilena de suplementos naturales
8
Política

Dos pesos pesados al mando de dos alas de poder: así se estructura el Segundo Piso de Kast

Newsletters

VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Entre Códigos Fondos de Inversión Laboral & Personas Construcción Innovación y Startups Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Columna de Opinión

VER MÁS

Vitrina Empresarial

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete