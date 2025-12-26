Gran Turno teatro, el espectáculo de periodismo performático que preparan Matías Meza-Lopehandía y Nicolás Copano

El abogado y exjefe de gabinete del presidente Gabriel Boric, Matías Meza-Lopehandía, no conocía a Nicolás Copano en persona, pero lo seguía en la radio La clave y por sugerencia de un conocido se reunió con él. Tras salir del segundo piso en enero de 2023, como coletazo del Caso indultos, el abogado se dedicó a realizar asesorías legales y se metió en comunicación política en las campañas de Camila Nieto y Rodrigo Mundaca. Cuenta que hace tiempo tenía el bichito de meterse en el mundo de las comunicaciones y armar un canal de streaming.

Con Copano engancharon inmediatamente y en junio de 2024 partieron juntos a Buenos Aires donde este formato tiene amplias audiencias e influencia en el debate público, y a la vuelta arrancaron, primero en marcha blanca y desde comienzos de este año ya consolidadamente, Turno, canal de streaming que hoy cuenta con 25 horas de producción a la semana. El último recuento, que corresponde al mes de noviembre, alcanza 500 mil usuarios únicos en YouTube. Y la suma de seguidores en sus distintas redes sociales llega a casi 5 millones de personas.

Las cifras las entrega Meza-Lopehandía, productor ejecutivo de Turno. “Hemos ido creciendo a un ritmo a ratos vertiginoso. Y eso ha permitido fortalecer la sustentabilidad económica del proyecto. Estos emprendimientos siempre rayan en la tortura cuando a fin de mes hay que pagar los sueldos, pero vamos bien”, acota con entusiasmo.

Algunos elementos indicaban que se trataba de una buena oportunidad. Uno de ellos es la alta penetración de Internet que hay en Chile, otro es la coyuntura del apagón analógico que significó un recambio a televisores digitales. “La experiencia del usuario que sintoniza un canal de televisión, una plataforma o YouTube es básicamente lo misma. Y, tercero, notamos un vacío de voces para el público progresista, no había nadie que estuviera hablándole a ese público que Nico (Copano) conoce muy bien”, explica.



Enfatiza que no se trata de un canal juvenil: “Nuestro corazón está entre los 35 y 45 años, incluso mayores. Diría que es streaming millennial”. La mayoría de los conductores de Turno son sub40 pero tienen de panelistas a personajes maduros como Paula Walker, Juan Diego Montalva y Francisco Vidal. Los programas son Turno AM con Nicolás Copano y Geraldine González. Turno En Vivo con Fernanda Toledo y Sebastián Flores Muga. TurnoPM con Josefa Garrido y Turno Noche también con Copano.

“Es una nueva forma de hacer un canal de noticias. Buscamos ser el próximo mainstream. No le hablamos sólo a gente de izquierda, pero sí le damos un enfoque progresista a los temas de actualidad”, agrega Meza-Lopenhandía. Suelen tener invitados de derecha, entre ellos Pablo Longueira, Guillermo Ramírez o Paulina Núñez, sólo por mencionar algunos, dice. También representantes del Partido de la Gente. La denominación woke es un poncho que no se pone, agrega.

Además de los programas de noticias, conversación y entretención, publican Turno PM un periódico digital en formato PDF que se distribuye por WhatsApp. Cuentan con un sistema de financiamiento mixto: la principal fuente de ingresos es avisaje de pauta privada, también monetización de las plataformas como Google ads y además crearon un sistema de mecenazgo con la comunidad que los sigue. Recalca que llegan a 30 mil personas en listas de distribución por WhatsApp. A ellos se dirige esta opción. Por $4.900 eres Aliado, $10.000 te hace Cómplice, $14.000 Gran Hermano y $26.000 Mecenas. Según esas categorías los mecenas tienen un trato especial en el chat, hay concursos para ellos, descuentos en el bar Porfirio, en el Teatro Nescafé de las Artes y en el centro de salud mental Paréntesis.

La gran apuesta que viene por delante es Gran Turno Teatro, el espectáculo que presentarán el 7 de enero en el Nescafé de las Artes y que define como “periodismo performático mezclado con tradición chilena revisteril”. Se trata de un show producido por la dupla creativa Contadores auditores (Juan Andrés Rivera y Felipe Olivares), que tendrá un coro de 35 personas, 50 artistas en escena y varias sorpresas más, incluso vedettes. “Uno de los objetivos es posicionarnos como líderes de esta industria incipiente y ser un medio de vanguardia”, dice el productor ejecutivo.

Llevado al terreno político, el exjefe de gabinete de Boric declara que el próximo cambio de gobierno no altera la línea editorial de Turno. “Lo hemos conversado y no nos definimos como un medio de oposición, así como no hemos sido un medio de gobierno. No nos situamos en una trinchera”.



Es reacio a hablar de contingencia política, a diferencia de la carta-análisis que publicó Giorgio Jackson con autocrítica tras la derrota electoral (la cual leyó y valora), dice que lo suyo es el análisis de onda larga y que le parece extremadamente precipitado calificar a un gobierno que todavía no termina y del cual además participó. “Quizás en marzo, después de unas vacaciones, de pensar, escribir, puede que tenga un análisis más masticado”, dice.



Sí admite que no se esperaba que el triunfo de José Antonio Kast fuera por una diferencia tan amplia y que le dolió. Afirma que el juicio histórico de este gobierno será distinto de su actual aprobación, y aunque no se anima a especular sobre la posibilidad de que Boric vuelva a ser candidato presidencial, afirma: “Él es esencialmente un político”.