Una nueva librería, con cuatro abogados como socios, abre en el Costanera Center

El viernes abrió en marcha blanca y ayer sábado oficialmente Compañía libros, una nueva librería ubicada en el primer piso del mall Costanera Center. Se trata de una apuesta independiente impulsada por Eduardo Sanz, librero con una extensa trayectoria en el mundo editorial.



A él se sumaron como socios e inversionistas cuatro abogados, tres socios de CEPD Abogados: Alejandro Edwards, Tomás Poblete y Antonio Dittborn; y también Alejandro Awad, de BACS Abogados. Los leguleyos y Sanz se conocieron a través de Awad y comparten el amor por la literatura que los hizo embarcarse en el proyecto editorial que además tiene el propósito de crear una comunidad lectora y abrir nuevas tiendas durante los próximos meses. La fecha de apertura fue clave ya que las primeras semanas previas a la Navidad es la época del año en que más se venden libros.