Click acá para ir directamente al contenido
Inicio DF MAS Por dentro
Por dentro

Las otras historias del MAS Pitch 2025

La cuarta versión de este encuentro de startups, organizado por DF MAS, se realizó el jueves en el Parque Juan Pablo II. Asistieron más de mil personas. El broche fue una entrevista mutua entre José Luis Del Río y Pedro Pineda. A continuación, la trastienda de una jornada que transcurrió en el escenario, pero también abajo de éste.

Por: Patricio De la Paz

Publicado: Sábado 6 de diciembre de 2025 a las 21:00 hrs.

Startups tecnología empresas Patricio De la Paz
<p>Las otras historias del MAS Pitch 2025</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

LO MÁS LEÍDO

1
Punto de partida

Visma compra Comunidad Feliz en cerca de US$ 70 millones
2
Personajes

Jorge Tocornal hijo: “Me habría encantado ser un niño más valiente”
3
Personaje

Débora Calderón publica libro sobre su padre, fundador de Ripley: “Era muy distinto a los otros grandes empresarios; don Horst Paulmann se reía mucho con él”
4
Por dentro

Banmédica: La partida que Pablo Echeverría le ganó a Leonidas Vial
5
Por dentro

¿Qué tienen en común José Luis Del Río y Pedro Pineda?
6
Por dentro

Unión Española en la B: el primer test de estrés para los herederos del Grupo SEK
7
Punto de partida

Dominique Rosenberg: de tenista de alto rendimiento a un imperio de belleza
8
Cultura

Miguel Ángel Millán: la cava del mejor sommelier del mundo

Newsletters

VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Entre Códigos Fondos de Inversión Laboral & Personas Construcción Innovación y Startups Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete