Ignacio Canals, fundador de Galgo: “Estamos en el mejor momento para emprender de la historia”
El también fundador de la legaltech Lemontech -vendida en 2019 al fondo de inversión norteamericano, Accel-KKR- hizo un recorrido por sus pasos en el universo del emprendimiento.
Noticias destacadas
La presentación del emprendedor chileno Ignacio Canals partió con una diapositiva titulada: “Takeaways de un emprendedor”. Durante los siguientes 20 minutos, el fundador de la legaltech Lemontech -vendida en 2019 al fondo de inversión norteamericano, Accel-KKR- hizo un recorrido por sus pasos en el universo del emprendimiento.
Relató que partió cuando “ser compuntín no era cool” y ser emprendedor era sinónimo de “ser vago”. Una de las primeras imágenes que mostró fue cuando, junto a Juan Pablo Cuevas, en 2003 construyeron una oficina en Torremolinos 70, Las Condes. Ahí sentaron las bases de Lemontech, compañía que partió vendiendo software a los abogados. “Yo no tenía nada que ver con los abogados, no me interesaban, pero había algo que me llamaba mucho la atención de lo que estábamos haciendo, que era hacer un modelo en el cual nosotros íbamos a vender y distribuir a través de internet. Y esa venta por internet no tenía fronteras”, comentó. Dicha startup llegó a estar en 19 países.
Tras vender la compañía, Canals no se detuvo. Por ese tiempo apareció Diego Fleischmann “y me propone hacer algo juntos”. Partieron con Migrante que, rápidamente, se convirtió en Galgo, una fintech que, a través de un marketplace propio, vende, financia y asegura motocicletas en Latinoamérica, principalmente en Colombia y México. “Y lo más probable es que ahora entremos a Brasil el próximo año”, adelantó.
El ingeniero también hizo un repaso por las empresas en las que ha invertido. Contó cómo empezó a apoyar en 2013 al entonces Dentalink -hoy Healthatom- “y me di cuenta de que esta compañía era muy parecida a lo que había hecho con Lemontech”. Vio potencial, les ofreció ayuda y terminó entrando en la compañía como inversionista. Lo que siguió fue crecer en cuanto a equipo y poner banderas en diferentes países.
Luego, replicó ese mismo modelo y se asoció con Sosafe, red social de seguridad que utiliza más de 1 millón de usuarios. Nuevamente, el modelo funcionó. Y siguió: con dos socios fundó Instagantt, Saas usado por más de 7.000 compañías sin ningún empleado full time; invirtió en Kame, startup adquirida por la compañía colombiana Siigo; y después en Toteat, software de restaurantes chileno que hoy sigue en crecimiento.
Pero Canals quiso hacerlo a mayor escala. Tocó las puertas y entró a Endeavor; empezó a participar en comités de fondos de Venture Capital a ayudarlos a seleccionar y evaluar a las startups, “que me di cuenta que era algo que me encantaba hacer”, comentó.
Luego hizo un repaso por otras startups a las que entró como inversionista ángel: Xepelin, Buydepa, Vambe, Wift y Genomawork. Su conclusión fue una frase de Endeavor: “More than Scale, Multiply”. Y explicó que en Chile existe una primera generación de emprendedores que hoy ya están cerrando sus ciclos y están entrando a ayudar a otros emprendedores. “Y muchas compañías van naciendo y han sido apoyadas por estos primeros emprendedores de forma tal que esto empiece a crecer como que fuera una maleza y no tiene vuelta atrás”. Y concluyó: “Estamos en el mejor momento para emprender de la historia”.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
LO MÁS LEÍDO
Newsletters
Reajuste del sector público: funcionarios concretan primera reunión con el Gobierno y presentan pliego de demandas
Las asociaciones están presionando a los ministros para iniciar el cronograma de reuniones lo antes posible y no esperar hasta después del resultado de la segunda vuelta presidencial del 14 de diciembre.
Mauricio Varela, presidente de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios: “No estamos conformes con la gestión del Minvu; nuestra principal críticaes la falta de confianza con los privados”
El representante de la industria inmobiliaria afirmó que la cartera se concentró en la vivienda social y descuidó otros temas relevantes para el sector, como la reconstrucción de Valparaíso, las tomas o la planificación urbana.
Fintech Sheriff gana cuarta edición de MAS Pitch, encuentro clave del ecosistema de startups
Emprendedores, inversionistas y empresas participaron en el evento de DF MAS, entre ellos, el fundador de Copilot Money, Andrés Ugarte, la fundadora de DBS, Dominique Rosenberg, el presidente de Inder, José Luis del Río, y el fundador de Fintual, Pedro Pineda.
BRANDED CONTENT
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Cristián Vallejo: El perfeccionista detrás de la segunda viña más importante del mundo
Esta entrevista no es sólo para los amantes del vino, sino para todos aquellos que buscan a través de la innovación, el liderazgo, la creatividad y la paciencia dejar una huella imborrable.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete