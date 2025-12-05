Click acá para ir directamente al contenido
Inicio DF MAS Personajes
Personajes

A diez años de su muerte, tres relatos cercanos recuerdan a Douglas Tompkins

Pedro Pablo Gutiérrez, su abogado y figura clave en la relación del conservacionista estadounidense con Chile; Jib Ellison, uno de sus amigos más cercanos, que además estuvo presente el día de su muerte; y Jonathan Franklin, periodista y autor de Una idea salvaje, recuerdan a Douglas Tompkins y ayudan a entender a un hombre complejo que cambió nuestro país.

Por: Sofía García- Huidobro

Publicado: Sábado 6 de diciembre de 2025 a las 21:00 hrs.

naturaleza bosque nativo Conservacionismo ambiental medioambiente Sofía García- Huidobro
<p>A diez años de su muerte, tres relatos cercanos recuerdan a Douglas Tompkins</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

LO MÁS LEÍDO

1
Punto de partida

Visma compra Comunidad Feliz en cerca de US$ 70 millones
2
Personajes

Jorge Tocornal hijo: “Me habría encantado ser un niño más valiente”
3
Personaje

Débora Calderón publica libro sobre su padre, fundador de Ripley: “Era muy distinto a los otros grandes empresarios; don Horst Paulmann se reía mucho con él”
4
Por dentro

Banmédica: La partida que Pablo Echeverría le ganó a Leonidas Vial
5
Por dentro

¿Qué tienen en común José Luis Del Río y Pedro Pineda?
6
Por dentro

Unión Española en la B: el primer test de estrés para los herederos del Grupo SEK
7
Punto de partida

Dominique Rosenberg: de tenista de alto rendimiento a un imperio de belleza
8
Cultura

Miguel Ángel Millán: la cava del mejor sommelier del mundo

Newsletters

VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Entre Códigos Fondos de Inversión Laboral & Personas Construcción Innovación y Startups Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete