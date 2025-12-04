GCR 100 2025: los estudios chilenos que marcan la pauta en libre competencia
En lo más alto del ranking persisten nombres que hace años dominan la escena.
La nueva edición 2025 del GCR 100 (Global Competition Review) volvió a poner en vitrina a Chile dentro del mapa global de la libre competencia, destacando a las firmas locales por su desempeño reciente y peso en asuntos relevantes ante la Fiscalía Nacional Económica (FNE), el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) y la Corte Suprema.
Los protagonistas
En la categoría “élite”, el sitial más alto del listado, siguen los nombres que dominan la escena hace años.
Claro & Cía aparece nuevamente como referencia obligada: su equipo -liderado por Cristóbal Eyzaguirre, José Miguel Huerta y Santiago Bravo- ha seguido al frente de investigaciones y litigios de alto vuelo, con hitos como la defensa de Latam Airlines en causas reservadas y el triunfo ante el TDLC en el conflicto iniciado por JetSmart por la licitación de rutas Chile–Perú, hoy todavía bajo revisión en la Suprema. A eso se suma su asesoría al acuerdo SQM-Codelco.
FerradaNehme integra nuevamente la categoría “élite”, destacando por la intensidad de su trabajo, en control de operaciones y materias contenciosas. El equipo que encabeza Nicole Nehme fue clave en la alianza estratégica Delta–Latam, acompañando todo el proceso ante FNE y TDLC. También figura por su ofensiva para AB InBev en una acción privada por abuso de posición dominante, basada en la supuesta infracción por parte de CCU de los términos del acuerdo de 2008 que le impedía exigir exclusividades.
El trío de “élite” lo completa Pellegrini & Rencoret. La boutique liderada por Julio Pellegrini, Pedro Rencoret y Diego Ramos refuerza su presencia en los casos más visibles del último tiempo, siendo destacada por su rol para Sun Dreams, enfrentando simultáneamente una demanda antimonopolios de Enjoy y una investigación de cartel ante la FNE (la demanda fue desestimada por el TDLC en enero de 2025). También subraya su trabajo en el caso del cartel de alimento para salmones, representando a Vitapro/Salmofood, y la aprobación de la adquisición de Grupo Security por Bicecorp por US$ 3.100 millones, la operación más significativa en banca y servicios financieros revisada bajo el régimen chileno de control de fusiones.
Otros premiados
En la categoría “altamente recomendados” del ranking están Baker McKenzie, Bofill Mir, Carey, Cariola Díez Pérez-Cotapos, Morales & Besa, Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría, Prieto y Ugarte & Correa, consolidando un segundo peldaño de estudios que empujan con litigios, control de operaciones y asesoría estratégica.
En el nivel de “recomendados”, el listado incluye a CMS, Cuatrecasas, Dentons, DLA Piper y Urenda Rencoret Orrego & Dörr.
