¿Hasta la Suprema? Las opciones de Inmobiliaria Puertecillo para destrabar millonario proyecto en Litueche
Empresa buscar “regularizar” el loteo y analiza opciones tras el rechazo de su Estudio de Impacto Ambiental.
La Inmobiliaria e Inversiones Ayelén Limitada, ligada al empresario Jorge Gálmez, está evaluando los pasos a seguir, luego que la Comisión de Evaluación Región del Libertador General Bernardo O’Higgins rechazara el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto “Regularización de Obras de Habilitación, Construcción de Equipamientos y Operación de Parcelación Punta Puertecillo”.
La iniciativa, que considera una inversión de US$ 20 millones, busca “regularizar” el proyecto ubicado en Litueche, el que ha enfrentado duros cuestionamientos, como “la inminencia de un perjuicio ambiental”, según un fallo de la Corte Suprema.
El máximo tribunal, junto con aplicar una multa, ordenó la prohibición de nuevas ventas de terrenos -como una medida cautelar- hasta la obtención de una Resolución de Calificación Ambiental favorable.
En la sesión de la Comisión de Evaluación, minutos antes que se rechazara el EIA, representantes de la inmobiliaria plantearon su postura. “Resulta absurdo que tengamos que llegar a reclamar hasta la misma Corte Suprema, si es que es necesario, a pedirle a ella que nos permita hacer lo que ella misma sentenció”, dijo Cristóbal Fernández, director del EIA de la consultora que realizó el estudio.
Añadió que el rechazo del EIA “atenta y dilata innecesariamente el logro de los objetivos comunitarios plasmados en el diálogo que viene desarrollándose desde hace ya casi dos años a partir de la participación ciudadana temprana promovida por el titular”.
Fernández sentenció: “Vamos a seguir defendiendo el cumplimiento de la sentencia de la Corte Suprema y el diálogo y acuerdo con las comunidades en los términos legales del proyecto planteado y en el marco del proceso de evaluación ambiental”.
Cabe recordar que, tras el rechazo al EIA, la inmobiliaria puede presentar un recurso de reclamación ante el Comité de Ministros (presidido por la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas), lo que hasta ahora no se ha concretado.
Consultada por Diario Financiero, la inmobiliaria dijo que “está evaluando los pasos a seguir” y que “lo mencionado en la sesión fue solo una expresión del momento, que no refleja necesariamente la definición de la empresa sobre el tema”.
