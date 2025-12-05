Cencosud retira del trámite ambiental su proyecto en Vitacura

“Solicito retirar del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto Centro Comercial Cencosud Shopping en Vitacura”. Con esas escuetas palabras, este viernes el grupo Cencosud, a través de su división Cencosud Shopping, oficializó ante el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) su decisión de no seguir adelante con el mall que pensaba desarrollar en terrenos aledaños al colegio Saint George’s, pero que tras cuestionamientos de algunos vecinos y de la alcadesa de Vitacura, le fue invalidado el tercer Informe de Mitigación de Impacto Vial (IMIV).



Mismo camino de retiro del proyecto siguió el grupo el viernes con el propio IMIV, en la oficina central del Seremi de Transportes.



La decisión del grupo de no seguir adelante con la iniciativa por US$ 125 millones, dicen fuentes al tanto, causó frustración en el conglomerado, sobre todo porque consideró que se debía a que se les estaban pidiendo mitigaciones más allá de las propias del proyecto en sí, para solucionar problemas ya existentes en el entorno urbano.



Y si bien durante la semana circularon varias versiones de que podría evaluar algún uso alternativo al terreno habiendo un contrato de arriendo por 30 años y renovables con la dueña del paño, la orden religiosa Holy Cross, fuentes enteradas del caso indican que el grupo también ya inició las conversaciones con la mentada congregación. Y su objetivo es lograr rescindir el contrato, que data de 2007, pero al que todavía le quedan al menos 12 años.



El grupo, según indican fuentes ligadas al proceso -pues consultada Cencosud no quiso referirse la tema-, se aferrará a las cláusulas de aquel documento, cuyo origen es una licitación que en su momento desarrolló el dueño, donde compitió incluso con la entonces D&S, hoy Walmart Chile. ¿Qué dicen aquellas cláusulas? Que el terreno licitado era para desarrollar un centro comercial. Por tanto, si por razones ajenas al grupo aquello ya no es posible, caen en las causales para poder dejar sin efecto tal arriendo.



En Cencosud estimaron que era inviable continuar con el proyecto en Vitacura, pues las mitigaciones que parte de los vecinos buscaban, implicarían, entre otros aspectos, cambios en el contrato de concesión entre el MOP y la Costanera Norte. Y ante la invalidación del IMIV, se hacía inviable también continuar con el trámite ambiental, que se basaba en el IMIV. “Si se invalida uno, automáticamente se cae el otro”, dice un entendido.

En este escenario, Cencosud dio vuelta la página a nivel comercial y ya planea enfocarse en otros proyectos de malls, sobre la base de unos 5 millones de metros cuadrados en banco de terrenos. Este año ya inauguraron dos complejos: Limonar, en Colombia (11 mil metros cuadrados), y La Molina en Perú (19 mil) y un strip center en Villarrica con Easy. A ello se sumarán ampliaciones que vienen en varios complejos en Chile.



En su pipeline están las ampliaciones de Alto Las Condes (3.600 metros cuadrados), Florida Center (12 mil), Costanera Center (8 mil) y Portal Temuco (16.700). En el total, en el año Cencosud contempló una inversión de casi US$ 1.000 millones, entre los US$ 610 millones contemplados en supermercados y malls, más los casi US$ 300 millones de la compra del 33% de su cadena The Fresh Market en Estados Unidos.