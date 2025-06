Fernando Carmona, coordinador programatico de candidata Jeannette Jara: “Nosotros entendemos que para crecer, primero hay que igualar”

En abril el economista Fernando Carmona dejó su rol como analista de estudios en el segundo piso de La Moneda para sumarse como coordinador programático de la campaña de la candidata presidencial del Partido Comunista, Jeannette Jara.

Una experiencia antecedida por su participación en la elaboración del programa de otro de sus correligionarios en el PC, el exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue, quien se enfrentó en primarias a Gabriel Boric en 2021.

En un nuevo capítulo del podcast Contrafactual, que se transmite por www.df.cl, conversó con el economista Jorge Fantuzzi sobre el programa de Gobierno de la abanderada del PC y enfatizó los ejes de crecimiento, seguridad y ciudadanía.

“Entendemos que la inversión es como las chispas del motor económico. Por lo tanto, lo que nosotros podamos hacer por mejorar la inversión pública debiera ayudarnos a aumentar el crecimiento económico entre 1 y 1,6 puntos”.

- ¿Cuáles son los pilares del programa?

- Hemos establecido tres ejes que llamamos del crecimiento económico. Básicamente, estamos apostando a un fortalecimiento de la demanda agregada dentro de la economía por la vía del mejoramiento de los salarios y el mejoramiento de la inversión pública.

Un segundo eje es barrios más seguros. En el fondo abordamos la crisis de seguridad, que si bien implica un mejoramiento de la de la cantidad de Carabineros e infraestructura, también entendemos que lo que hace el narco es tomarse territorio y, de alguna manera, transformarlos en espacios feudales en donde impide que lo público entre. Por lo tanto, nosotros, cuando hablamos de barrios más seguros, entendemos esto como el que el Estado y los servicios públicos vayan retomando los barrios y que la población pueda vivir de manera segura y desarrollarse dentro de sus barrios.

Un tercer eje son las ciudadanías plenas, que tiene que ver con todas aquellas condiciones de la ciudadanía que nos permiten desarrollarnos en libertad dentro de la sociedad. Ahí está el tema de jóvenes, feminismo, derechos humanos, lo que pasa con niños, niñas y adolescentes.

Esos tres ejes se interrelacionan para conformar el programa.

- ¿Es especial que uno de los ejes sea el crecimiento económico en un programa comunista?

- En realidad, el debate sobre crecimiento nosotros siempre lo hemos dado como el tipo de crecimiento, un país que está orientado básicamente a la competencia por exportaciones, que se aboca a las exportaciones, pero además no hace mucha inversión en ciencia y tecnología, desarrolla problemas como bajos salarios, depredación de la naturaleza y baja inversión pública. A nosotros nos parece que no es un problema el crecer. Sí, el problema es cómo crecemos y cuando uno, por ejemplo, va a escuchar al director de la OIT en su ponencia del año 2025, que la debe haber señalado hace cinco días; o lo que ha dicho el mismo FMI en otros momentos, nosotros entendemos que para crecer primero hay que igualar. A diferencia de otros que piensan que para igualar primero hay que crecer. Yo creo que no tenemos un problema con el crecimiento, sino con el tipo de crecimiento, cómo es más sustentable y, de alguna manera, como ha dicho nuestra candidata, que llegue a todos.

- ¿Un crecimiento con apellido?

- Hay un concepto que es más bien académico, que se llama crecimiento guiado por salarios o wishlist. Hay medidas que son las más importantes. Una, es el aumento del salario mínimo -que lo ha planteado la candidata- por un por un salario vital, entendiendo que basándonos en las propias estadísticas del Gobierno de Chile sobre los niveles de las líneas de pobreza que se miden para familias de cuatro personas con una persona trabajando, entendemos que el salario mínimo tiene que llegar al final de nuestro Gobierno a $ 750.000.

Ahora, claro, uno después descuenta inflación y se va a ver más razonable quizás que lo que acabo de decir. Pero esa es la medida.

Y después la negociación colectiva a nivel de las industrias, que es lo que también lo planteó el Presidente ahora en su Cuenta Pública como compromiso.

En el fondo, lo que nosotros proponemos no es que todas las personas que no pueden sindicalizarse se sindicalicen, sino que todas las personas que no se pueden sindicalizarse aprovechen los beneficios de aquello que se negocia entre los sindicalizados y las empresas, que es un poco el modelo uruguayo.

- ¿Cómo se llega a los $ 750 mil?

- Cuando uno mira las series en el Observatorio de Desarrollo Social del Ministerio de Desarrollo Social, va a encontrar una serie que viene del año 2010, que es la que mide la Canasta Básica de Alimentos. Y junto con la Canasta Básica de Alimentos, se ve también que viene una serie sobre la línea de la pobreza que se va actualizando todos los meses y esos son los requisitos mínimos que necesita una familia, una persona, dos personas, tres personas, cuatro personas, hasta seis.

Eso ha ido cambiando con el tiempo. Antes era como multiplicar si una familia consume tanto, la otra el doble y así y eso ya se modificó, se construyeron esas economías de escala y lo que nosotros sabemos también por los datos del propio Censo, es que aquellos que ganan el salario mínimo, que están ubicados principalmente en los deciles del uno al tres, son familias que están caracterizadas por una persona trabajando en promedio, porque hay casos en que las familias son más grande, de cuatro personas digamos, donde uno trabaja. Esa es la característica de los primeros tres deciles, que es donde está ubicado el salario mínimo.

Y cuando uno va a ver entonces con cuánto una familia de cuatro personas, de acuerdo a los propios datos que tenemos de Casen y lo que nos va informando el Ministerio de Desarrollo Social, puede sobrevivir o estar por sobre la pobreza, el dato son $ 600 mil; y cuando uno lo lleva del líquido al bruto, porque en realidad en Chile cuando te pagan, te descuentan, lo que está muy bien por los seguros, llegamos a $ 750 mil.

- ¿Y el tema de la inflación en ese período?

- Es difícil determinarlo hoy, porque las proyecciones que tenemos del Banco Central creo que llegan hasta 2026 con suerte y siempre como muy ajustado a la meta -que es 3%-, siempre se va moviendo todos los años siguientes.

Entonces, es complicado saberlo a cuatro años, pero uno podría esperar que este año estemos en el 4% o 4,2% y el próximo año más bien en un 3,6%.

- ¿Tienen alguna estimación respecto de Chile de cuál sería el efecto en empleo que podría producir un alza en salario mínimo?

- Estamos mirando que lo que estamos proponiendo en términos porcentuales o proporcionales es similar a lo que planteó el Gobierno del Presidente Boric de pasar de $ 350 mil a $ 500 mil; y lo que hemos visto, desde el punto de vista del mercado laboral, es que en la medida que nosotros hacemos una escalera con la suficiente cantidad de peldaños, es decir, no llegamos y subimos a $ 750 mil, sino que vamos poniendo peldaños y vamos apoyando a las PYME con subsidios para que puedan ir pagando este salario mínimo, entendemos que los impactos en empleo son casi negativos.

Lo que nos dice la teoría económica es que cuando uno va a ver como grandes compilados de estudio, los impactos son o muy marginales hacia el hacia el positivo o negativo y, en general, son neutros; y eso depende mucho de cómo se implemente la política.

Y entendemos nosotros que el acuerdo en implementarla con escalones, con muchos escalones pequeños y el apoyo a las empresas más pequeñas, también nos permite disminuir, o sea, hacer casi neutra la política en términos de empleo.

- ¿Y cuánto quieren lograr de crecimiento con esta idea de los salarios?

- Podríamos tener un impacto positivo en el PIB de 0,7 punto con esta medida de aumento de salarios, o sea, que en el fondo es la mejora del consumo interno y la formalización del empleo, que es un poco lo que ha estado pasando ahora, si uno mira los datos del INE, los de empleo informal, cómo han ido bajando los últimos cuatro o cinco meses.

Eso dice que tenemos más trabajadores en la economía con empleos formales, lo que generalmente se condice con las estadísticas de salarios que también publica el INE, que está en un crecimiento anual del 3,2% en el último período de doce meses.

“Inversión en trenes”

- ¿Cuál es el plan que tienen para la inversión pública y el crecimiento?

- Entendemos que la inversión es como las chispas del motor económico. Por lo tanto, lo que nosotros podamos hacer por mejorar la inversión pública debiera ayudarnos a aumentar el crecimiento económico entre 1 punto y 1,6 puntos. Nosotros tenemos básicamente inversión productiva intensiva en mano de obra.

El Estado puede hacer inversión en obras públicas que ocupe muchos trabajadores y trabajadoras dentro de esa inversión. Lo que nosotros entendemos que tenemos que hacer inversión en obras públicas.

La propuesta estrella que tenemos es la inversión en trenes, sobre todo la propuesta que estamos haciendo sobre la conexión del norte de Chile a partir de una vía férrea que ya existe y que nos permita generar un ferrocarril, como están estos trenes por Chile, en unos hacia el norte.

Que ocupe la infraestructura que ya existe, que genere acuerdos públicos privados para la concesión de esta inversión, que en costo total debe estar como entre los US$6 mil millones.

En empleos nosotros esperamos crear en un periodo de al menos cinco años 100.000 ocupaciones nuevas.

- ¿Hay conversaciones con interesados?

- Hemos ido recibiendo propuestas de empresas chinas que tienen la experiencia en la construcción de ferrocarriles rápidos, porque tiene todo el sentido si logramos hacer que el tren llegue antes que el bus. Si hacemos que el tren llegue más tarde que el bus, pierde algo de sentido.

Además, hemos estado mirando esto con el Instituto de Ferrocarriles Chileno. La necesidad de movilización de carga, porque son trenes que debieran mover carga y pasajeros para poder ser rentables como inversión. Hemos ido determinando la necesidad tanto de estos trenes hacia el norte para mover la carga que llega como a los principales puertos de la zona centro. Y también, pero ya está más instalado eso, trenes a Concepción. Así hemos ido determinando la posibilidad de que esto sea rentable socialmente, la cantidad de empleo y la cantidad de años que se podría ir construyendo.

“Negociación ramal a la uruguaya”: los detalles de cómo se aplicaria en el país