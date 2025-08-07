Jara reconoce error y admite que su programa de primarias sí consideraba la nacionalización del litio y del cobre: "Será corregido"
La polémica se produjo luego de ser interpelada por la carta republicana, José Antonio Kast, en un seminario este miércoles.
La candidata presidencial de Unidad por Chile, Jeannette Jara, reconoció este jueves que su programa de la primaria del oficialismo sí consideraba la nacionalización del cobre y del litio.
Esto, luego de que en un seminario este miércoles en la Universidad Católica, acusara al candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, de "mentir" al señalar que ella había incorporado en su propuesta programática la nacionalización de ambas industrias.
En entrevista con Radio Festival, Jara reconoció el error: "No aceptaré que quien lidera un sector que ha montado campañas de desinformación contra su propia candidata y contra el Presidente de la República, venga ahora a tratarme de mentirosa. Sí, hubo un error en el programa, y será corregido en el que está en construcción. Tengo la hidalguía de reconocer esto", dijo la presidenciable oficialista.
No aceptaré que quien lidera un sector que ha montado campañas de desinformación contra su propia candidata y contra el Presidente de la República, venga ahora a tratarme de mentirosa.— Jeannette Jara Román (@jeannette_jara) August 7, 2025
Sí, hubo un error en el programa, y será corregido en el que está en construcción. Tengo la… pic.twitter.com/o4tfrRVkEq
La exministra del Trabajo agregó: “Pero sí tengo la hidalguía de reconocer que en el programa hubo un error, y ese error se va a corregir. Nosotros no tenemos problema yo creo en eso”.
"No hay que pasarse de listos digamos, porque aquí los únicos que han utilizado la mentira como herramienta política, son precisamente la gente ligada a republicanos y es muy lamentable para el país”, cerró.
Kast no se quedó atrás: “Si alguien es capaz de decir una falsedad en la campaña, lo más probable es que vaya a reiterar esa situación en el Gobierno y eso no corresponde”.
La candidata del gobierno salió a “desmentir” que en las primarias haya propuesto nacionalizar el cobre y el litio.— José Antonio Kast Rist 👍🇨🇱 (@joseantoniokast) August 7, 2025
El problema es que su programa dice, literalmente, que va a nacionalizar el cobre y el litio 🤷♂️ pic.twitter.com/vGc4VNDVhB
