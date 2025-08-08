Click acá para ir directamente al contenido
Inicio DF MAS Por dentro
Por dentro

El aterrizaje de Daniel Belaunde en Sky

El nuevo CEO de la aerolínea ligada a la familia Paulmann Mast debuta con comité y directorio, tras la salida de José Ignacio Dougnac. Experto en retail y ventas, deberá definir, junto a los Paulmann, si integran la compañía al grupo aéreo Abra Group en 2026.

Por: Azucena González

Publicado: Sábado 9 de agosto de 2025 a las 21:00 hrs.

Azucena González
<p>El aterrizaje de Daniel Belaunde en Sky</p>

Noticias destacadas

El asado con Holger
La opción de Abra Group

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

LO MÁS LEÍDO

1
Coffee break

¿Fueron al estadio y conciertos? El nuevo cruce de datos que prepara la Contraloría por mal uso de licencias médicas en el sector público
2
Coffee break

La comida de Kast con los empresarios y la intensa agenda de Quiroz
3
Punto de partida

La ruta de la dupla chilena-española detrás del restaurante El Valenciano
4
Coffee break

“Niñerías, hipocresía y candidaturas nostálgicas”: lo que dijeron Landerretche y Briones en el aniversario de Gestión Social
5
Coffee break

Ex ministros y subsecretarios de Bachelet, Lagos y Piñera participan en nueva consultora de comunicación estratégica
6
Por dentro

Quiénes son los “carmeusianos” que buscan comprar Cementos Bío Bío
7
Coffee break

Quién es el chileno que defendió el cobre en la Casa Blanca
8
Cultura

Tras una larga espera, Robinson Crusoe tendrá un nuevo colegio

Newsletters

VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Entre Códigos Laboral & Personas Salud Construcción Fondos de Inversión Innovación y Startups

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete