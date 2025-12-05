Click acá para ir directamente al contenido
¿Qué tienen en común José Luis Del Río y Pedro Pineda?

Todo partió el 24 de octubre, cuando nos reunimos con el empresario José Luis del Río en las oficinas de su family office. Hasta ese lugar llegó Pedro Pineda. No se conocían. Tras más de dos horas de conversación, ambos se comprometieron a subir juntos al escenario del MAS Pitch 2025 -sin pautas ni moderadores- para protagonizar un diálogo sobre las experiencias, las dificultades y los costos reales de hacer empresa en Chile.

Por: Mateo Navas

Publicado: Sábado 6 de diciembre de 2025 a las 21:00 hrs.

Mateo Navas
