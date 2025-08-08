Jeannette Jara muestra su respaldo a proyecto que busca crear un nuevo "royalty portuario"

La candidata del oficialismo se reunió con trabajadores, como parte de su gira por la región de Valparaíso.

La candidata presidencial de Unidad por Chile, Jeannette Jara, continúa su despliegue en regiones, en esta oportunidad por la Quinta Región, donde en una reunión con trabajadores del Puerto de San Antonio mostró su apoyo a la propuesta para crear un royalty portuario.

“En mi Gobierno vamos a hacer los mayores esfuerzos porque San Antonio no sea en lo que se ha ido convirtiendo, que es una zona de sacrificio, sino que, por el contrario, también goce de los beneficios de esta actividad económica tan relevante para el país” señaló la candidata.

En esta línea, Jara manifestó su preocupación por los desafíos que enfrenta el sector, como la seguridad laboral en una actividad de alto riesgo y el impacto de la automatización de procesos industriales, que podría poner en jaque numerosos puestos de trabajo.

Por ello, la candidata del oficialismo destacó la importancia de establecer un diálogo vinculante que integre al gremio portuario

Al ser consultada sobre cómo mejoraría la calidad de vida en la ciudad de San Antonio, Jara, junto al diputado de su misma tienda, el PC Luis Cuello, abordó la propuesta de implementar un royalty portuario, señalando que espera que la iniciativa pueda avanzar en su trámite en el Congreso, destacando los positivos resultados que, a su juicio, ha generado este impuesto en el sector minero (aludiendo al royalty minero).

“En el caso de los recursos asociados a un eventual royalty portuario, se va a poner efectivamente un marco en el cual los recursos se utilicen para la inversión estratégica de las ciudades puerto. Hermosear la ciudad y generar también un foco turístico como lo fue durante mucho tiempo”, concluyó la candidata en su visita por la Región de Valparaíso.