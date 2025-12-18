Consorcio se suma a la propiedad de multitiendas abc y se convierte en su tercer mayor accionista

El holding concretó su ingreso a la propiedad tras suscribir una opción preferente por cerca de un 6% de las acciones, equivalentes a US$ 5 millones.

Un nuevo actor ingresó a la propiedad de abc. Se trata de Consorcio Seguros de Vida, que concretó su entrada al retailer tras suscribir una opción preferente por cerca de un 6% de las acciones, equivalente a $ 4.593 millones (unos US$ 5 millones), en el marco del aumento de capital anunciado a comienzos de diciembre con motivo de la fusión entre La Polar y AD Retail.

Con esta operación, el holding ligado a las familias Fernández León y Hurtado Vicuña pasó a convertirse en el tercer mayor accionista de la compañía, solo por detrás de Larraín Vial Corredora de Bolsa, que concentra el 40,69% de la propiedad, y de SETEC SpA -vinculada al clan Santa Cruz- con un 25,41%, según información remitida a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

Este hito, indicó la compañía, se suma a otro relevante ocurrido este lunes, cuando la multitienda obtuvo el respaldo de sus acreedores bonistas. En una junta de tenedores de bonos, estos aprobaron la capitalización de intereses y la modificación de ciertas condiciones de la Serie D, lo que permitirá a abc reducir de manera su carga financiera.

En concreto, la compañía estima un menor flujo en el pago de intereses por cerca de $ 7.000 millones en 2026 y de aproximadamente $ 4.000 millones anuales en los ejercicios posteriores.

“La suscripción y pago de acciones tiene un efecto financiero directo sobre los activos y resultados de la sociedad por el mencionado monto”, explicó abc en un hecho esencial enviado a la CMF.

Cabe precisar que, hace algunos días, la compañía informó que SETEC vendió a Consorcio un total de 418.523.554 opciones de suscripción preferente correspondientes al aumento de capital. Según trascendió en el mercado, la decisión se explica porque el clan Santa Cruz optó por no concurrir a la capitalización, tras lo cual Leonidas Vial habría invitado a Consorcio a participar en la operación.