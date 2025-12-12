Tras fusión de La Polar y AD Retail, cadena abc vende oficinas, abre 15 tiendas en localidades y reduce dotación

Gestión del nuevo gerente general, Santiago Mangiante, está marcada por la nueva estrategia del retailer. Ya fichó a un nuevo CFO desde Lider BCI.

Santiago Mangiante lleva cinco meses como gerente general de abc, la retailer nacida de la fusión de La Polar y AD Retail, y ya ha realizado una serie de cambios en la organización.

El ejecutivo, que hasta julio era el gerente de finanzas de la empresa donde Leonidas Vial es socio con la familia Santa Cruz, asumió en reemplazo de Gonzalo Ceballos, quien lideró todo el proceso de integración entre las dos compañías como gerente general de AD Retail.

Internamente, el motivo que se dio de su salida fue que había cumplido un ciclo intenso, tras una reorganización judicial y la fusión.

Además, aunque no existían conflictos profundos, sí había ciertas diferencias de focos, visiones y estrategias con el directorio presidido por Manuel José Vial.

La trayectoria de Mangiante (argentino, con un MBA en el IE Business School) calzaba con la nueva fase de integración de abc.

El ejecutivo estuvo casi 20 años en Cencosud, en retail, el banco en Perú y en el último tiempo -antes de sumarse a AD Retail en 2021- fue CFO de Cencosud Shopping, combinando experiencia en temas financieros y gestión de activos inmobiliarios, algo que justamente está aplicando ahora en abc.

Su reemplazo como CFO ya fue designado. Desde octubre, la gerencia de finanzas es ocupada por Carlos Rojas, ingeniero industrial venezolano con una maestría en la Universidad de Georgetown, y quien antes de entrar a abc fue CFO de Lider BCI Servicios Financieros.

Antes pasó por Walmart y Banco de Chile, mientras que en Venezuela trabajó en Santander y entre 2009 y 2013 en la administración pública de ese país. Antes de arribar a Chile, tuvo pasos por el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial en Washington, Estados Unidos.

Tiendas chicas y alejadas

Entre abril y noviembre, abc ha abierto 15 nuevas tiendas, todas en zonas alejadas de los centros urbanos o capitales regionales: Cabrero, La Unión, La Ligua, Alto Hospicio, Lebu, Arauco, Cunco, Purén, Victoria, entre otras.

Según definió la empresa, las nuevas ubicaciones deben ser pequeñas, casi todas de un solo piso, vistosas desde la calle y con un mix de productos de vestuario y electrodomésticos para fusionar los dos core de negocio que tenían las empresas previo a la integración. Sobre todo, están evitando ubicaciones en centros comerciales o donde haya cerca una tienda como Tricot o Hites.

Además, uno de los cambios que ha liderado el ejecutivo es externalizar la fuerza de venta a la empresa experta en subcontrataciones Adecco.

Antes, solo el personal de aseo, seguridad y promotores era externalizado, a lo que se sumó ahora todo el personal de ventas, excepto el jefe de tienda que sigue siendo contratado por abc.

Asimismo, ahora las tiendas no tienen más de 30 personas, versus las 80-90 que sumaban las antiguas La Polar o ABCDin.

Asimismo, Mangiante debe seguir deshaciéndose de activos que están para la venta.

En su último estado financiero, la empresa explicó que durante el segundo trimestre de 2025 pusieron en venta las oficinas de los pisos 4,5 y 6 ubicadas en Nueva Lyon 72, en Providencia, que correspondían a la filial abc Recaudación de Seguros e inversiones.

Al 30 de septiembre de 2025 la venta de las oficinas se perfeccionó, generando un ingreso de caja por $7.038 millones.

En tanto, se pusieron a la venta tres locales comerciales ubicados en Puente Alto, Linares y Los Andes.

A septiembre, ya se concretó la venta del local ubicado en Puente Alto generando un ingreso de $ 3.318 millones y las otras dos ubicaciones siguen en proceso de venta. Tanto por las oficinas como por la tienda se han firmado contratos de arrendamientos.

Plan Fénix

De hecho, en esas oficinas -ahora arrendadas- de Providencia es donde funciona la casa matriz de abc, la que hace tres semanas fue testigo de 70 despidos.

Las desvinculaciones son parte de un plan de optimización de funciones que ha liderado la consultora externa Matrix.

Bautizado como Plan Fénix, se busca generar profundas eficiencias en roles para bajar costos y evitar duplicidades de funciones. El mismo plan fue el que recomendó tercerizar la fuerza de venta con la empresa Adecco.

En casa matriz trabajan unas 400 personas, mientras que en toda la empresa, la cifra informada de empleados a septiembre fue de 4.097, número que cayó desde los 4.545 informados en diciembre de 2024.

Según fuentes conocedoras, este mes vendrán más recortes de personal en tiendas, a quienes se les ofrecerá seguir siendo parte de la empresa, pero como subcontratados.

La cadena abc no estuvo disponible para participar de este artículo.