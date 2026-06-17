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Chile vuelve a caer en Ranking de Competitividad Mundial, pero lidera entre los latinoamericanos

El desempeño de la economía fue el principal lastre para el resultado, lo que fue compensado por la eficiencia del gobierno, de los negocios y la infraestructura.

Por: Sebastian Valdenegro

Publicado: Jueves 18 de junio de 2026 a las 03:00 hrs.

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<p>Chile vuelve a caer en Ranking de Competitividad Mundial, pero lidera entre los latinoamericanos</p>

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