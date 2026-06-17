Quiroz se abre a un acuerdo amplio por ley miscelánea y proyecto supera su primera valla en el Senado

El secretario de Estado se mostró disponible a acotar los riesgos fiscales de corto plazo de la iniciativa, además de introducir ajustes al crédito al empleo, la franquicia Sence y la invariabilidad tributaria.

Un importante primer paso dio esta tarde de miércoles la emblemática reforma del Ejecutivo con cambios tributarios, laborales y a la regulación ambiental.

Esto, porque el proyecto de ley de reactivación y reconstrucción nacional fue aprobado en su idea de legislar en la comisión de Hacienda del Senado, de la mano de los tres votos oficialistas y dos de rechazo de la oposición, dejando la normativa en condiciones de ser votada la próxima semana en la Sala de la corporación.

Tal era la importancia de la votación, que a la comisión de Hacienda del Senado arribaron no solo el ministro del ramo, Jorge Quiroz, sino también el biministro del Interior y vocero de gobierno, Claudio Alvarado, y el ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), José García Ruminot.

A favor de la norma votaron los senadores oficialistas Javier Macaya (UDI), María José Gatica (RN) y Rodolfo Carter (independiente cercano al Partido Republicano); mientras que en contra se manifestaron las senadoras del PS Paulina Vodanovic y Daniella Cicardini.

Las señales del ministro de Hacienda

Antes de la votación, Quiroz se comprometió a escuchar propuestas concretas de la oposición para mejorar el proyecto, abriéndose inclusive a un acuerdo lo más amplio posible tanto en la Sala de la Cámara Alta como en la comisión de Hacienda.

En su exposición antes de la votación -con discurso escrito en mano-, el secretario de Estado mostró su apertura a modificar aspectos del proyecto que se han tomado la discusión, como la duración y los parámetros de la invariabilidad tributaria, el crédito tributario al empleo, la eliminación de la franquicia tributaria del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence), y acotar el impacto fiscal de las rebajas tributarias en los primeros años de operación del nuevo sistema, marcando un contraste con el tono de la discusión en la etapa previa en la Cámara de Diputados.

Junto con recalcar que hubo puntos de consensos en temas como la importancia del crecimiento económico, la preocupación por la sostenibilidad fiscal y racionalizar los permisos para inversiones, Quiroz sinceró que “hemos escuchado con atención las preocupaciones relativas al impacto fiscal de corto plazo de algunas de las medidas del proyecto. No hay cuestionamiento respecto a que en el largo plazo el proyecto se equilibre fiscalmente, pero hay preocupación respecto al corto plazo y esa preocupación la tomamos con seriedad también”.

El informe financiero del proyecto prevé que -sin contar los recortes de gasto público- el proyecto generará un déficit para el sector público a lo menos hasta el año 2031, revirtiendo dicho escenario -o sea, con ingresos mayores a la pérdida de recaudación tributaria- a partir del 2035.

“Estamos abiertos a recibir quizás propuestas concretas de ajustes, perfeccionamientos, que de recibirlos los vamos a mirar con mucha seriedad. Ojalá de aquí a antes de entrar a la Sala, porque estamos buscando que esto ojalá tenga un respaldo y un acuerdo lo más amplio posible, conservando los ejes centrales del proyecto, que son competitividad tributaria, certeza tributaria, la reconstrucción y también la facilitación regulatoria en materia de permisos”, expuso el secretario de Estado.

Quiroz desechó la idea de parlamentarios de oposición de establecer una mesa de trabajo técnica para resolver las discrepancias entre todos los actores involucrados, señalando también que no quitaran la urgencia para la votación en Sala.

“La urgencia continúa. El día tiene 24 horas, podemos trabajar 18 horas al día, así es que no hay necesidad de postergar en días porque tenemos muchas horas por delante que podemos usar, fines de semana, y seguir avanzando, conversando pero sin modificar la urgencia”, recalcó.

Sobre modificaciones al crédito al empleo, el ministro dijo que “todas las cosas pueden ser consideradas, siempre he dicho paramétricamente. Aquí se tienen distintos instrumentos, se puede tener un poco más de unos, un poco menos de otros, un poco más de compensación, un poco menos de otra, hacer un ajuste de balance en una u otra dirección. Ese es el tipo de cosas que estamos pensando que se puede hacer y que podemos ampliar con ello la base de apoyo a ese proyecto”.