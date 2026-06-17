Proyecto de reactivación supera su primera valla en el Senado: comisión de Hacienda aprueba idea de legislar y se votará en Sala la próxima semana

En la comisión de Hacienda, votaron a favor los tres senadores del oficialismo y en contra las senadoras PS Paulina Vodanovic y Daniella Cicardini.

Un importante primer paso dio esta tarde de miércoles la emblemática reforma del Ejecutivo con cambios tributarios, laborales y a la regulación ambiental.

Esto, porque el proyecto de ley de reactivación y reconstrucción nacional fue aprobado en su idea de legislar en la comisión de Hacienda del Senado, de la mano de los tres votos oficialistas y dos de rechazo de la oposición, dejando la normativa en condiciones de ser votada la próxima semana en la Sala de la corporación. Se prevé que aquello ocurrirá el próximo miércoles 24 de junio.

Tal era la importancia de la votación, que a la comisión de Hacienda del Senado arribaron no solo el ministro del ramo, Jorge Quiroz, sino también sus pares: el biministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno (Segegob), Claudio Alvarado, y el ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), José García Ruminot.

A favor de la norma votaron los senadores oficialistas Javier Macaya (UDI), María José Gatica (RN) y Rodolfo Carter (independiente cercano al Partido Republicano); mientras que en contra se manifestaron las senadoras del PS Paulina Vodanovic y Daniella Cicardini.

Las señales del ministro de Hacienda

Antes de la votación, Quiroz se comprometió a escuchar propuestas concretas de la oposición para mejorar el proyecto, abriéndose inclusive a un acuerdo lo más amplio posible tanto en la Sala de la Cámara Alta como en la comisión de Hacienda.

Cabe recordar que tras la aprobación en general en comisión, el texto deberá ser ratificado en su idea de legislar por el Pleno. A partir de ahí, vuelve a la comisión de Hacienda para su discusión en particular, donde el Ejecutivo y los parlamentarios ingresarán indicaciones a la norma.

En su exposición antes de la votación -con discurso escrito en mano-, el secretario de Estado mostró su apertura a modificar aspectos del proyecto que han centrado la discusión, como la duración y los parámetros de la invariabilidad tributaria, el crédito tributario al empleo, la eliminación de la franquicia tributaria del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence), y acotar el impacto fiscal de las rebajas tributarias en los primeros años de operación del nuevo sistema, marcando un contraste con el tono de la discusión en la etapa previa en la Cámara de Diputados.

El informe financiero del proyecto prevé que -sin contar los recortes de gasto público- el proyecto generará un déficir para el sector público a lo menos hasta el año 2031, revirtiendo dicho escenario -o sea, con ingresos mayores a la pérdida de recaudación tributaria- a partir del 2035.

"Estamos abiertos a recibir quizás propuestas concretas de ajustes, perfeccionamientos, que de recibirlos los vamos a mirar con mucha seriedad. Ojalá de aquí a antes de entrar a la Sala, porque estamos buscando que esto ojalá tenga un respaldo y un acuerdo lo más amplio posible, conservando los ejes centrales del proyecto, que son competitividad tributaria, certeza tributaria, la reconstrucción y también la facilitación regulatoria en materia de permisos", expuso el secretario de Estado.

Quiroz desechó la idea de parlamentarios de oposición de establecer una mesa de trabajo técnica para resolver las discrepancias entre todos los actores involucrados, señalando también que no quitaran la urgencia para la votación en Sala.

"La urgencia continúa. El día tiene 24 horas, podemos trabajar 18 horas al día, así es que no hay necesidad de postergar en días porque tenemos muchas horas por delante que podemos usar, fines de semana, y seguir avanzando, conversando pero sin modificar la urgencia", recalcó.

Sobre modificaciones al crédito al empleo, el ministro dijo que "todas las cosas pueden ser consideradas, siempre he dicho paramétricamente. Aquí se tienen distintos instrumentos, se puede tener un poco más de unos, un poco menos de otros, un poco más de compensación, un poco menos de otra, hacer un ajuste de balance en una u otra dirección. Ese es el tipo de cosas que estamos pensando que se puede hacer y que podemos ampliar con ello la base de apoyo a ese proyecto".

Intenso debate

Sin embargo, Cicardini al fundamentar su voto en contra sostuvo que “lo que nos dicen es que confiemos en que luego en votación en particular van a haber mejoras. Pero en estos tres meses ha existido un patrón del gobierno de faltar a la verdad en seguridad, en migración y en recortes sociales y ahora nos dicen que van a mejorar ¿por qué tengo que creerle a sus supuestos de crecimiento que no son reales y el candado de 25 años a la invariabilidad tributaria?".

En tanto, la senadora Paulina Vodanovic (PS) valoró los dichos del ministro Quiroz de estar abierto a recibir propuestas para fortalecer el proyecto y lograr un amplio acuerdo nacional; y previo a la votación solicitó “un gesto al gobierno y sacar el pie del acelerador” para no votar en general “si queremos abrir un espacio de dialogo hagámoslo en serio, porque nos falta saber las compensaciones o mitigaciones, de lo contrario es solo una declaración de intenciones”.

Luego al momento de fundamentar su decisión de votar en contra sostuvo que esta “reforma tributaria debimos haberlo analizado con más tranquilidad. Estas rebajas de impuestos sin compensaciones o la invariabilidad que es un seguro sin pagar prima por 25 años, todo esto nos preocupa por su impacto y efectos; todos quisiéramos creer que el crecimiento va a venir; pero hasta ahora no hay mejoras y elijo presumir la buena fe de que vamos a tener la real oportunidad de plantear temas".

La senadora María José Gatica (RN) fundamentó su voto a favor “porque lo que se busca es generar crecimiento, estabilidad económica y poder avanzar en la reconstrucción y esperando que desde el Ejecutivo exista también la apertura a dialogar y le vaya bien al país”.

En tanto, el senador Rodolfo Carter (IND-Republicano) indicó que vota a favor convencido de que “este es el camino al desarrollo, creo en las familias y este es el camino más apropiado para que las familias vuelvan a tener empleo”. Pidió terminar con “descalificaciones de que se está defendiendo a los ricos” y enfatizó que “está es una de las vías maestras para recuperar el crecimiento y no podemos seguir sin hacer nada”.

Finalmente el presidente de la comisión, Javier Macaya (UDI), justificó su voto a favor en que “esto es una apuesta con la situación que vive Chile, al igual que otras apuestas realizadas en los últimos 15 años con reformas que no han sido exitosas”.

Agregó que “al ministro Quiroz también lo van a juzgar por sus resultados y espero que sea exitosa, pero aquí además hay una apertura a dialogar y encontrar acuerdos para que la política también esté a la altura”.

El senador Diego Ibáñez (FA) también estuvo en la sala y señaló que “nosotros solicitamos en tres oportunidades una mesa técnica y el gobierno renunció a eso, a un acuerdo mayor. Hemos dicho en público y privado que estamos dispuestos a avanzar en compensaciones, pero hoy seguimos sin respuesta a la sobreestimación del crecimiento y las críticas a la invariabilidad tributaria”.