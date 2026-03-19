El precio del cobre toca un mínimo de tres meses en Londres por el alza del crudo y el aumento de las existencias
El contrato de referencia a tres meses del cobre en la Bolsa de Metales de Londres (LME) perdía un 2,5%, a US$ 12.091 por tonelada o US$ 5,48 por libra.
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Los precios del cobre tocaron el jueves su nivel más bajo en tres meses, ante el temor de que el aumento de los precios del petróleo afecte al crecimiento mundial, al tiempo que el mercado se ve inundado por un exceso de existencias.
El contrato de referencia a tres meses del cobre en la Bolsa de Metales de Londres (LME) perdía un 2,5%, a US$ 12.091 por tonelada o US$ 5,48 por libra, tras llegar a caer a US$ 12.034 o US$ 5,45 por libra, su nivel más bajo desde el 24 de diciembre.
"Lo que hacen los precios más altos del petróleo es frenar la demanda en toda la economía y, si se frena la demanda, eso solo significa que se utiliza menos metal", afirmó Carsten Menke, analista de Julius Baer en Zúrich. "También estamos ante una ola generalizada de aversión al riesgo en los mercados financieros, lo que está afectando al cobre".
Los precios referenciales del crudo Brent tocaron un peak de más de una semana, superando los US$ 119 por barril, después de que Irán atacó instalaciones energéticas en todo Oriente Medio tras el bombardeo israelí a su yacimiento de gas de South Pars, lo que supone una escalada significativa.
La escalada de la guerra y el repunte de los precios del petróleo inquietan a los inversores, lo que provocó una caída en los mercados de valores, mientras que el dólar cotizaba estable. Un billete verde más firme encarece las materias primas cotizadas en la divisa estadounidense para los compradores que utilizan otras monedas.
Los operadores también observan con recelo la creciente acumulación de cobre en los almacenes certificados por la bolsa, con la llegada de otras 1.475 toneladas a los almacenes de la LME, según mostraron los datos diarios del jueves. Esto eleva el total a 335.425 toneladas, su máximo desde agosto de 2019 y un alza del 135% en lo que va de año.
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