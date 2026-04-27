OpenAI rompe exclusividad con Microsoft y abre acuerdos con rivales como Amazon
El cambio en el pacto entre ambas compañías permite a la creadora de ChatGPT ampliar alianzas y escalar su capacidad de cómputo, mientras su socio histórico ajusta su rol comercial y participación económica.
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Microsoft Corp. y OpenAI acordaron eliminar el derecho exclusivo de la empresa de software para vender los modelos de inteligencia artificial (IA) de la startup, lo que abre la puerta a que la creadora de ChatGPT avance en acuerdos con rivales de computación en la nube como Amazon.com Inc.
A cambio de poner fin a esa exclusividad -que ayudó a impulsar las ventas en la nube de Microsoft en los primeros años del auge de la IA- la mayor empresa de software del mundo dejará de compartir ingresos por los productos de OpenAI que revende en su nube. Ambas compañías anunciaron el acuerdo revisado en un comunicado conjunto este lunes.
El nuevo pacto busca simplificar una relación compleja que ha sido fundamental para el crecimiento de OpenAI y el auge más amplio de la inteligencia artificial. Desde entonces, la tecnológica liderada por Sam Altman ha avanzado en acuerdos con múltiples proveedores de nube, incluido Amazon, para cubrir sus crecientes necesidades de computación y desarrollar y ofrecer software de IA a una audiencia más amplia.
“La mayor previsibilidad en el acuerdo modificado fortalece nuestra capacidad conjunta para construir y operar plataformas de IA a escala, al tiempo que brinda a ambas compañías la flexibilidad para explorar nuevas oportunidades”, señalaron OpenAI y Microsoft en el comunicado.
El acuerdo despeja el camino para que los modelos de OpenAI aparezcan en Amazon Web Services y otros proveedores de computación en la nube.
Como parte de una inversión anunciada a principios de este año, la unidad de Amazon indicó que estaba desarrollando productos de forma conjunta con OpenAI que se alojarán en AWS. Microsoft evaluó acciones legales, al considerar que ese esfuerzo probablemente violaría sus derechos exclusivos sobre la propiedad intelectual de OpenAI, informó el Financial Times el mes pasado.
Microsoft seguirá siendo el “principal proveedor de nube” de OpenAI, y los nuevos productos de la startup estarán disponibles primero en Azure, la unidad de nube de Microsoft. La participación en ingresos que OpenAI paga por las ventas de productos que comercializa directamente tendrá un tope, indicaron las compañías.
Como parte de la reestructuración de OpenAI el año pasado como empresa con fines de lucro, Microsoft recibió una participación del 27% en la startup de inteligencia artificial.
Las acciones de Microsoft caían alrededor de 1% al inicio de la jornada en Nueva York el lunes. Amazon retrocedía menos de 1%.
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