Autoridad ambiental aprueba Línea 8 del Metro que involucra US$ 1.900 millones de inversión
La Comisión de Evaluación Ambiental (Coeva) de la Región Metropolitana dio luz verde a la obra que venía con recomendación favorable.
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Por unanimidad, la mañana de este miércoles la Comisión de Evaluación Ambiental (Coeva) de la Región Metropolitana aprobó la Línea 8 del Metro de Santiago, iniciativa que involucra una inversión de US$ 1.900 millones.
La obra consiste en la construcción y operación de la nueva Línea 8 del Metro de Santiago, beneficiando a una población estimada de 1,9 millones de habitantes. Este trazado considera una longitud aproximada de 18,5 kilómetros.
La línea férrea se proyecta en túnel en toda su longitud y contará con 14 estaciones, que conectará las comunas de Puente Alto, La Florida, Peñalolén, Macul, Ñuñoa, Providencia y Las Condes. Se espera que, una vez que el proyecto inicie su operación, los tiempos de viaje se reduzcan 23 minutos aproximadamente, lo que implica una disminución del 41% respecto de lo que se tarda actualmente (cerca de 57 minutos).
La antesala de este hito fue a fines de abril cuando el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) publicó el Informe Consolidado de Evaluación (ICE) con recomendación de aprobación para la obra.
De acuedo a los registros del SEA, el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto se evaluó 649 días totales. Esto, cuando el promedio 2025 de un EIA calificado fue de 1.124 días. Es decir, esta iniciativa se evaluó en cerca de un 55% del tiempo promedio del año pasado.
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