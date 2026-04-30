SMA inicia investigación contra ENAP Refinerías Aconcagua tras denuncia de manipulación de datos de cumplimiento ambiental

La entidad fiscalizadora realizó este miércoles un requerimiento de información tras la decisión del directorio de la estatal de ejercer acciones legales por la entrega de información falsa a la entidad.

La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) confirmó este jueves su intervención en el conflicto que destapó este miércoles la ministra de Energía, Ximena Rincón, tras participar en la junta de accionistas de la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) que se realiza de forma cerrada. Esto, respecto a la decisión del directorio de la estatal de ejercer acciones legales por -según dijo- contingencias legales ambientales que considera "graves".

En concreto, según aclararon fuentes posteriormente, las acciones están dirigidas contra ejecutivos y personal de la petrolera que habrían manipulado datos de cumplimiento ambiental, lo que implicó entregar información falsa a la entidad fiscalizadora, respecto de los niveles de contaminantes en la refinería Aconcagua, en el marco del Plan de Prevención y/o Descontaminación Atmosférica (PPDA) que rige para las comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví, en la Región de Valparaíso.

Este jueves, en una escueta declaración, la SMA informó que, en relación con la información difundida en medios de comunicación sobre la entrega de antecedentes presuntamente falsos a la entidad por parte de ENAP Refinerías Aconcagua, se "ha iniciado la correspondiente investigación".

En este marco, se añadió, "el día de ayer fue realizado un requerimiento de información a ENAP Refinerías Aconcagua, con el objeto de recopilar todos los antecedentes necesarios para esclarecer los hechos y evaluar las acciones que procedan conforme a las competencias de este Servicio".

Frente a la situación revelada ayer en la junta de accionistas por el directorio del directorio de ENAP, Cristián Muga, Rincón comentó tras la cita que como accionistas se solicitó un informe que tiene que ser evacuado a la brevedad en un máximo de 15 días, "sin perjuicios a las acciones legales que se están ejerciendo en los próximos días".