Hacienda se queda con el 70% de las utilidades de ENAP, manifiesta preocupación por alza de costos y revisará inversiones

Jorge Quiroz adelantó que revisarán los números y la pertinencia del plan de US$ 4.000 millones y verán "si vale la pena ir adelante con eso o no".

El 70% de las utilidades de la estatal ENAP en 2025 -que fueron históricas y llegaron a los US$ 848 millones, duplicando la cifra del año anterior- irán al Estado de Chile. Así lo señaló el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, tras participar en la junta de accionistas de la compañía junto a la titular de Energía, Ximena Rincón, en representación del dueño de la petrolera.

Pese a destacar el buen desempeño de la firma, el jefe del equipo económico del gobierno de José Antonio Kast manifestó su preocupación por el alza en los costos estructurales.

"Tomamos conocimiento de los resultados de la compañía, que son resultados que están en buena medida, hay que decirlo, influidos por la brecha que se produce entre el combustible refinado y el petróleo se llama crack en términos técnicos", señaló.

"Son utilidades importantes", refrendó, al tiempo que reveló que pidió que "se distribuya un 70% de esas utilidades del año pasado al gobierno central", afirmó.

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Pese a las buenas cifras, Quiroz deslizó: "Advertimos hacia el futuro preocupación porque en los últimos cuatro años ha habido un aumento sostenido de costos estructurales del orden de los US$ 300 millones por año".

"Vemos con preocupación eso, lo manifestamos y esperamos que se adopten medidas correctivas en el futuro", insistió el titular de Hacienda, quien advirtió que "ha habido muchos errores entre los presupuestos que se hacen, los resultados que se obtienen, hemos puesto una nota de cautela, porque queremos analizar a fondo si el plan que se ha propuesto de US$ 4.000 millones por parte de la compañía, si vale la pena ir adelante con eso o no".

Quiroz relevó que "lo más importante es la señal que le hemos dado a la administración (de ENAP, liderada por Julio Friedmann) de que estas utilidades que se han obtenido, que son resultado más bien de este precio relativo que han mejorado a nivel internacional, no se malgasten y pongamos foco en las cosas de largo plazo y preocupémonos del alza de los costos, que nos preocupa muchísimo y por eso que hemos puesto el acento ahí".