Ministra Rincón apunta a corregir distorsiones del segmento PMGD y plantea modernización de la SEC

José Ignacio Escobar, CEO de Colbún; y la ministra de Energía, Ximena Rincón, en el seminario.

Sobre la reforma a la distribución, dijo que espera anunciar cómo abordar este trabajo “con el liderazgo de una persona importante”.

Tras exponer en el Senado su agenda para Energía, Ximena Rincón entregó este jueves más detalle de sus planes, en el marco del Seminario “Desafíos regulatorios en Energía 2026-2030”, organizado por la UC a través de la Cátedra Transición Energética Responsable Colbún.

Sobre el proyecto para enfrentar la deuda con las distribuidoras dijo que “hay tres o cuatro fórmulas encima de la mesa”. Y que, en el mediano plazo, “vamos a avanzar en simplificar y ordenar el proceso de tarificación, reforzando controles internos y actualizando reglamentos claves como el de proceso de nudo y el de peaje de distribución”.

Rincón puso énfasis en corregir distorsiones del segmento de los Pequeños Medios de Generación Distribuida (PMGD).

“Nuestra tarea no es frenar la generación distribuida, sino integrarla de forma segura y eficiente al sistema eléctrico, que tiene que ser un modelo y por eso estamos avanzando en modificaciones reglamentarias que incluyen corrección del mecanismo de estabilización de precios, exigencia de monitoreo y control, incorporación de los PMGD a los esquemas de vertimientos y en el largo plazo, por cierto, cambios que nos permitan eliminar distorsiones”, dijo.

Junto con plantear en el Senado un fortalecimiento a la CNE, ayer Rincón formuló una modernización de la SEC, con una ampliación de mandato y fiscalización proactiva.

“Hay ciertos aspectos que mejorar y modernizar, no solo la SEC, sino que también en el Coordinador y en la CNE. Aprovecharía para hacer una revisión de alguna forma del aparato institucional completo”, dijo tras la cita el CEO de Colbún, José Ignacio Escobar. En cuanto a la posibilidad de avanzar en tantas modificaciones legales en el Congreso, Escobar sostuvo que por primera vez en mucho tiempo “vemos convergencia de miradas”.

Sobre la reforma a la distribución eléctrica, Rincón sorprendió al anunciar que este trabajo se abordará “con el liderazgo de una persona importante en nuestro país”.