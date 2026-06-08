ENAP desvincula a ocho funcionarios tras denuncia de manipulación de cifras medioambientales
La petrolera estatal realizó una evaluación interna y resolvió modificar y fortalecer su estructura, "especialmente en el área de cumplimiento ambiental".
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A poco más de un mes de reverlarse que la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) ejercerá acciones legales contra ejecutivos y personal de la estatal por la eventual manipulación de datos de cumplimiento ambiental desde Refinería Aconcagua, lo que implicó entregar información falsa a la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), la compañía tomó medidas.
En una declaración, a la que tuvo acceso DF, la petrolera estatal indicó que la empresa realizó una evaluación interna y resolvió modificar y fortalecer su estructura, "especialmente en el área de cumplimiento ambiental". Y, en esa línea, como parte de este proceso, la compañía desvinculó este lunes a ocho personas.
Según recordó ENAP en el escrito, en enero de este año y en el marco de sus procesos internos de revisión, la empresa detectó inconsistencias en la información reportada desde la Refinería Aconcagua a la autoridad ambiental, activando desde ese momento y oportunamente los protocolos de escalamiento conforme a su gobierno corporativo. Así, la compañía puso los antecedentes correspondientes a disposición de las entidades competentes.
En concreto, lo anterior está vinculado a los niveles de contaminantes en la refinería Aconcagua, en el marco del Plan de Prevención y/o Descontaminación Atmosférica (PPDA) que rige para las comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví, en la Región de Valparaíso.
Más allá de las decisiones adoptadas este lunes, ENAP aseguró hoy que continuará colaborando con las autoridades competentes en el marco de los procesos en curso.
De hecho, el 30 de abril, la SMA informó que inició una investigación tras la información difundida y que un día antes realizó un requerimiento de información a la empresa para recopilar todos los antecedentes para esclarecer los hechos y evaluar acciones que procedan.
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