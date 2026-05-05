Comité de Ministros revisará este jueves reclamación de iniciativa del Grupo Errázuriz que es la más antigua en tramitación ambiental
Se trata de la "Planta de Producción de Sales de Potasio, SLM NX Uno de Peine", que será revisada junto a la reclamación de las "Obras para Control Aluvional y de Crecidas Líquidas, Quebrada de Ramón" del MOP. Ambos proyectos suman más de US$ 200 millones en inversión.
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Siguen a toda marcha las citaciones del Comité de Ministros. La instancia -que preside la ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo, con la participación de las carteras de Economía, Salud, Agricultura, Energía y Minería- ya tiene fecha y hora para un nuevo encuentro.
Este jueves a las 19.00 horas el Comité de Ministros revisará las reclamaciones de dos proyectos que quedaron pendientes en la última sesión del 27 de abril: "Planta de Producción de Sales de Potasio, SLM NX Uno de Peine", de Sociedad Legal Minera NX UNO de Peine; y Obras para Control Aluvional y de Crecidas Líquidas, Quebrada de Ramón, Región Metropolitana" del Ministerio de Obras Públicas (MOP).
Ambas iniciativas suman US$ 219 millones de inversión.
La primera iniciativa, "Planta de Producción de Sales de Potasio, SLM NX Uno de Peine", de Sociedad Legal Minera NX UNO de Peine, parte del Grupo Errázuriz, fue ingresada en 2009 y originalmente involucraba US$ 43 millones pero contempla una inversión actualizada de US$ 143 millones. Se trata del proyecto más antiguo en tramitación ambiental.
En este caso, se revisará una reclamación presentada por el titular en contra de la resolución del 5 de agosto del año pasado emitida por la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de Antofagasta (Coeva) que calificó desfavorablemente el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto.
Mientras, la segunda iniciativa que corresponde al MOP contempla una inversión de U$ 76 millones. La reclamación es presentada por un grupo de personas por la resolución del 25 de agosto de 2025 de la Coeva de la Región Metropolitana que calificó favorablemente el EIA del proyecto. Según sostienen, la obra fue calificada favorablemente sin contar con los antecedentes técnicos, jurídicos ni ambientales mínimos que exige la Ley 19.300 (sobre Bases Generales del Medio Ambiente).
Cabe recordar que el 27 de abril la tercera sesión del Comité de Ministros bajo la administración del Presidente José Antonio Kast contemplaba revisar reclamaciones de cuatro proyectos que en total sumaban US$ 444 millones en inversiones. Sin embargo, se revisaron los recursos de solo dos de ellas, por lo que se destrabaron finalmente US$ 225 millones.
En concreto, se despejó el camino del proyecto "Hidrógeno Verde Bahía de Quintero" de GNL Quintero con una inversión de US$ 30 millones; y de la obra "EIA Nueva S/E seccionadora Nva. Lagunas y nueva Línea 2x500 kV Nueva Lagunas - Kimal", de Interconexiones del Norte, el cual involucra US$ 195 millones.
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