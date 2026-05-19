Proyecto misceláneo: la DC rechaza acuerdo con el gobierno y decide votar en contra la idea de legislar
Cuando en la Sala de la Cámara de Diputados se iniciaba el proceso de debate y votación, los senadores y diputados anunciaron la drástica decisión.
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Poco más de una hora le tomó a la Democracia Cristiana (DC) definir una posición unitaria respecto del proyecto de reactivación económica del gobierno, justo cuando la Sala de la Cámara inicia el proceso de discusión y votación de la iniciativa.
Esto, pese a que la semana anterior, los diputados falangistas y el gobierno se habían acercado bastante a un acuerdo que contemplaba, entre otras medidas, la rebaja de la invariabilidad tributaria de 25 a 20 años y la mantención de la franquicia tributaria del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) para las Pymes.
Sin embargo, mientras los diputados negociaban con el Ejecutivo, los senadores endurecían sus declaraciones en contra del polémico proyecto y quedaba en evidencia la división entre ambas bancadas, sin mencionar que entre los diputados tampoco había consenso respecto de avanzar en un acuerdo con el gobierno.
La preocupación entre estos legisladores era, justamente lo que ocurrió, que de llegar a un acuerdo con el Partido de la Gente (PDG) antes que con la DC, la tienda liderada por el diputado Álvaro Ortiz perdiera la oportunidad de incidir de manera significativa en los cambios a la iniciativa.
De hecho, el avance de la semana pasada se produjo, porque la DC intentaba aprovechar el espacio abierto por el PDG al romper el acuerdo al que había llegado con el Ejecutivo, por estimar que “no cumplió su palabra” a la hora de traducir el acuerdo en el proyecto de ley paralelo comprometido con anterioridad.
Se cae eventual acuerdo
No obstante, los diputados debieron retrotraer el posible acuerdo, porque los senadores no estaban disponibles para respaldarlo. Y el acuerdo alcanzado este lunes, finalmente, por el PDG con el gobierno fue lo que terminó sellando la decisión que este martes tomó la DC que, por unanimidad -según detalló el timonel del partido-, optó por rechazar la idea de legislar del proyecto de reactivación económica y, en lo que respecta a la votación particular, se definió que se analizará artículo por artículo, su aprobación o rechazo.
De manera que no se descarta que la colectividad continúe negociando sobre aquellos aspectos en los que hubo acercamiento anteriormente, pero la responsabilidad recaerá sobre los senadores del partido, que en el segundo trámite en la Cámara Alta, tendrán la oportunidad de hacer ver la postura de la DC en los artículos que le preocupan especialmente al partido, como la invariabilidad, la rebaja del impuesto corporativo, la eliminación de la franquicia tributaria Sence, entre otros.
Con todo, en esta etapa en la Cámara, la decisión del falangismo no influye mayormente en el resultado, por cuanto los solos votos del PDG le aseguran la aprobación de la idea de legislar al gobierno.
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