Ley miscelánea: gobierno ingresa proyecto sobre IVA a medicamentos y pañales, y consigue abrochar los votos para la idea de legislar

El texto de reactivación y reconstrucción nacional se votará en su idea de legislar este martes en la Cámara y el miércoles en particular.

Finalmente, el gobierno ingresó este lunes al Congreso la iniciativa con la que busca asegurarlos votos del Partido de la Gente (PDG)para su proyecto de reactivación económica.

La presentación ocurre luego de que, hace un par de semanas, el PDG arremetiera contra el Ejecutivo -y particularmente contra el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz- acusando incumplimientos en el acuerdo alcanzado para respaldar la idea de legislar. Según la colectividad, el proyecto originalmente ingresado no respondía a las exigencias comprometidas.

Frases como “se cae el acuerdo, porque no nos entregan un proyecto que está a la altura de lo que habíamos acordado” o que el gobierno “no cumplió su palabra” resonaron por algunas horas en el Congreso. Sin embargo, al día siguiente el fundador del partido, Franco Parisi, sostuvo una reunión previamente agendada con el ministro Quiroz.

Tal como anticipaban en el oficialismo, Parisi terminó encabezando las negociaciones y se limitó a pedir que el Ejecutivo cumpliera el compromiso alcanzado semanas atrás, sin incorporar nuevas exigencias ni ampliar la propuesta original, que finalmente difiere poco de la que provocó el supuesto quiebre.

Sumando votos

Así, al inicio de la sesión de este lunes de la Cámara de Diputados, pasadas las 17:00 horas, se dio cuenta del proyecto del Ejecutivo que “establece un beneficio de compensación por la compra de pañales y medicamentos”, y fue derivado a las comisiones de Desarrollo Social y Hacienda.

Tras el ingreso de la iniciativa, diputados del PDG -entre ellos el jefe de bancada, Juan Marcelo Valenzuela, quien evitó hablar con la prensa- reafirmaron su respaldo al proyecto. Los parlamentarios destacaron que se trata de “una ayuda concreta” y aseguraron que el partido “continúa poniéndole corazón a lo que estamos legislando”.

De este modo, el Ejecutivo aseguró los 13 votos del PDG; además, está contando con el de René Alinco (indep.), Cristián Contreras (PDG fuera de la bancada) y Jaime Mulet.

Aunque este martes se reúnen diputados y senadores DC para intentar llegar a una postura común, los diputados están divididos, por lo que también podría haber votos de esa bancada y no hay que descartar lo propio de la bancada PPD-indep. En cambio, en el Senado no hay mucho de dónde sacar para que la diferencia sea amplia y aunque los ojos del gobierno están puestos en el Socialismo Democrático (SD), las señales que se han dado desde el sector en la Cámara Alta no parecen muy halagüeñas.

Proyecto y fórmula de cálculo

En tanto, el artículo 1 del proyecto establece que “la presente ley establece una bonificación, a favor de las personas que señala, por la adquisición de pañales y de medicamentos comprendidos en las canastas de referencia, basadas en el consumo mensual estimado para los grupos beneficiados”. Ello, pese a que en su noche de furia, los diputados del PDG aseguraron que habían pedido “devolución” y les estaban ofreciendo un “bono”.

La citada bonificación será de carácter mensual y “se calculará como el equivalente a un reembolso del Impuesto al Valor Agregado (IVA), teniendo como tope el correspondiente a compras referenciales de los productos en cuestión, según los parámetros definidos en el reglamento al que se refiere el artículo 4 de esta ley”.

El beneficio consistirá en el reembolso del monto menor entre el IVA de las compras realizadas por el beneficiario y el IVA calculado sobre el valor total referencial establecido en la canasta de consumo mensual de referencia correspondiente, de pañales o medicamentos, definidas conforme a la ley. En caso de los pañales el beneficio será destinado a niños de hasta 24 años y mayores sobre 65 años.

Financiamiento

El Instituto de Previsión Social será el encargado de administrar los beneficios, que se pagarán a través de una transferencia electrónica al Bolsillo Familiar Electrónico del beneficiario, creado para tal efecto; y, para ser beneficiarios de esta ley deberán pertenecer al 80% más vulnerable de la población.

En cuanto al financiamiento de la normativa, de llegar a convertirse en ley, estará a cargo del Fisco y el gasto anual no podrá exceder de US$ 100 millones o su equivalente en moneda nacional, considerando los pañales y el listado de medicamentos; y el mayor gasto fiscal que irrogue su aplicación durante el primer año presupuestario de vigencia, se financiará con cargo al presupuesto del Ministerio del Trabajo.

Se podría optar a ambos beneficios a la vez y se sancionará -según el artículo 467 del Código Penal, que sanciona el delito de “estafa”- su uso indebido, ya sea ocultando datos, proporcionando antecedentes falsos o contraviniendo lo dispuesto en la ley. Una causa agravante será invocar la calidad de guardador o tener a cargo el menor sin que ello sea efectivo.