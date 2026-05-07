Parisi tras una "muy intensa reunión" con Quiroz luego del portazo del PDG a la ley de reactivación: “Si se corrige lo que mandó Hacienda, por supuesto que van a estar los votos”
El excandidato presidencial y líder del Partido de la Gente sostuvo que, en materia de fórmula de rembolso de IVA por medicamentos y pañales, “estamos optimistas, pero esto hay que seguirlo trabajando, no está nada zanjado”.
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El excandidato presidencial del Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi, llegó hasta las oficinas del Ministerio de Hacienda para reunirse con su titular, Jorge Quiroz, y retomar el diálogo luego que anoche la bancada de diputados afirmara que votará en contra de la idea de legislar del proyecto de reactivación y reconstrucción.
Esto, en respuesta a que el Ejecutivo, según los legisladores de ese sector, no cumpliera con el acuerdo que habían alcanzado respecto a devolución del IVA en pañales y medicamentos.
Al llegar al encuentro, Parisi señaló que “voy a luchar porque se mantenga el acuerdo original. Los 13 votos de la bancada están por rechazar lo que mandó ayer Hacienda y si se corrige, por supuesto, que van a estar los votos”.
Y a la salida, luego de una hora de conversación con el titular de Hacienda buscando llegar a un entendimiento, el economista sostuvo que “debo reconocer que fue una reunión muy intensa, porque los dos somos de carácter fuerte. No fue fácil, pero estamos llegando a varios consensos que obviamente tengo que transmitir toda la información a nuestros diputados”.
Explicó que “creo que se avanzó bastante. Logramos visualizar cómo sería el reembolso de los medicamentos y también de los pañales. Hablamos de una canasta referencial para los medicamentos y para una propuesta de cómo sería la devolución para los pañales”.
Adelantó que en los próximos días seguirán trabajando los equipos técnicos tanto de Hacienda como del PDG en afinar la fórmula. Lo anterior debido a que Quiroz viaja esta tarde a Estados Unidos para participar en el Chile Day y por eso no seguirá comandando las negociaciones.
Parisi comentó al respecto que “lamentablemente el ministro va viajando, pero estamos en contacto. Estamos definiendo los montos que puede ser de reembolso para la gente. Obviamente el ministro tiene otra posición. Nosotros decimos que el reembolso es del IVA y él dice que es una bonificación. Son detalles semánticos, pero lo interesante es que va a ir beneficio derecho a la gente”.
Señaló que “nosotros estamos hablando del reembolso del IVA con una canasta básica o un recetario maestro de los medicamentos, que eso es lo que nos interesa” y planteó que “va a ser muy parecido a la Ley Ricarte Soto. Va a haber una canasta básica de medicamentos que se va a ir incrementando en función de la posibilidad del aparato fiscal”.
Parisi también señaló que se conversó respecto al término de la franquicia Sence de capacitación, que el PDG no quiere eliminar. “Nosotros lo hablamos con el ministro y esa propuesta se la tengo entregar directamente a los diputados. También llegamos a un consenso en aquello”.
De todas formas, Parisi aclaró que no están los votos asegurados y que eso es una determinación que deben tomar los 13 diputados de la bancada PDG. “Así que estamos optimistas, pero esto hay que seguirlo trabajando, no está nada zanjado” y agregó “a nosotros no nos interesa darse gustitos ni tampoco pasar la aplanadora por los votos”.
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