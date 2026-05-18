Reactivación económica: Vodanovic (PS) llama la atención al gobierno por la “falta de certeza jurídica” que está generando el debate

A solo días de que el proyecto de reactivación económica sea despachado de la Sala de la Cámara -porque se entiende que tras el acuerdo con el Partido de la Gente (PDG) y algunos diputados descolgados de la oposición, el Ejecutivo ya tiene los votos para aprobarlo-, en el Senado está aumentando la tensión.

De hecho, tras la tradicional reunión de la oposición de los lunes, la presidenta del Partido Socialista (PS), senadora Paulina Vodanovic, defendió la unidad de la oposición y aseguró que lo que se está haciendo es analizar el proyecto responsablemente para elaborar propuestas e incluso aseguró que a diferencia de lo que ha dicho el gobierno, en cuanto a que el sector no habría propuesto nada, sí lo ha hecho, aludiendo tanto a la Cámara como a los centros de estudio.

Consciente de que el debate del proyecto de reactivación económica está dejando un muy mal clima en la Cámara, la senadora manifestó su esperanza de que “el gobierno escuche, revise las encuestas, se dé cuenta que va contra el tránsito, que todas las advertencias que se le están prendiendo en la ruta van a tener, finalmente, un efecto; porque una norma de tal envergadura, como la que se está discutiendo hoy día, si no tiene un sólido apoyo trasversal, va a ser de corto plazo”.

Preocupación en la Cámara

Tras la dura exhortación, Vodanovic añadió –desde su punto de vista- “falta de certeza jurídica” atenta contra la seriedad del país e insistió en que lo que ha pedido la oposición insistentemente al gobierno es que escuche a todos los actores que han entregado su opinión sobre el tema en debate y que “pueda corregirse el mal rumbo que lleva este proyecto”.

Mientras tanto, el ambiente en la Cámara sigue tensionado. En medio de las negociaciones para sumar apoyos opositores al proyecto del gobierno -entre ellos los diputados René Alinco (indep.), Jaime Mulet (FRVS) y la bancada del PDG-, el diputado comunista Luis Cuello afirmó que “los parlamentarios que aprueben esta reforma están siendo cómplices de un recorte a los presupuestos de salud y educación”.