Claves del Congreso: Semana crucial para el proyecto de reactivación que llega a la Sala
La Cámara Baja está llegando al final de la primera etapa en la tramitación de esta iniciativa, que pasaría al Senado.
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Esta será una intensa semana legislativa, previo a la semana distrital que se inicia el 25 de mayo, especialmente en la Cámara de Diputados que será la protagonista principal. Ello, porque este lunes las comisiones de Medio Ambiente y Trabajo de esta corporación deberán concluir el estudio del proyecto de reactivación económica del gobierno, para que la Sala lo vote y despache al Senado entre el martes 19 y miércoles 20.
La posibilidad de que este escenario se concrete aumenta a partir de este lunes, ya que en la sesión de Sala se daría cuenta del ingreso del proyecto comprometido por el gobierno con el Partido de la Gente (PDG). La iniciativa a través de la que se concretaría la devolución del IVA a los pañales y a un número específico de medicamentos. Tanto es así que la bancada citó a una conferencia de prensa para las 17:15 horas de hoy, con el objeto de “dar a conocer los principales alcances de la propuesta y su impacto para las familias”.
Trabajo y Medio Ambiente
Por otro lado, entre 11:00 y13:30 horas, la Comisión de Trabajo de la Cámara está convocada para analizar los artículos 26, 27 y 30 del proyecto de reactivación económica. Los dos primeros relativos a la capacitación de los trabajadores y eventual eliminación del Sence y el último referido al tratamiento de las licencias médicas.
Están invitados a la instancia, los ministros de Hacienda y Trabajo, Jorge Quiroz y Tomás Rau, respectivamente; y al exdirector del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence), Ricardo Ruiz; al presidente de Proforma y de la Asociación Nacional de OTIC, Michel Faure; director ejecutivo de Fundación Infocap, Manuel Ureta; y la presidenta de la Asociación Gremial Alianza Mujeres en la Capacitación, María Cecilia Reinoso.
En paralelo, la Comisión de Medio Ambiente, desde las 13:00 horas, continúa discutiendo y vota el mismo proyecto.
Senado: Comisión de Hacienda recibe el IFE
Esta semana, el martes 19 la Comisión de Hacienda del Senado recibe el Informe de Estabilidad Financiera (IEF) del Banco Central.
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