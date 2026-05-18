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Claves del Congreso: Semana crucial para el proyecto de reactivación que llega a la Sala

La Cámara Baja está llegando al final de la primera etapa en la tramitación de esta iniciativa, que pasaría al Senado.

Por: Claudia Rivas

Publicado: Lunes 18 de mayo de 2026 a las 08:44 hrs.

Cámara de Diputados Senado gobierno Proyecto de ley reforma tributaria trabajadores medioambiente Claudia Rivas
<p>Claves del Congreso: Semana crucial para el proyecto de reactivación que llega a la Sala</p>

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