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Zandra Parisi y proyecto misceláneo: “No hay un plan B, entonces el gobierno se la tiene que jugar de una manera comprometida hasta el final, logrando acuerdos"

La diputada del Partido de la Gente (PDG), por el distrito 12, señaló en el podcast La Vereda Política de Diario Financiero que si no han logrado más es porque “cuando uno va a pedir no pide cosas grandes al tiro”.

Por: Claudia Rivas

Publicado: Jueves 14 de mayo de 2026 a las 13:30 hrs.

Cámara de Diputados PDG gobierno Proyecto de ley reforma tributaria oficialismo Claudia Rivas
<p>"Ningún gobierno debiese mantener un impuesto tan canalla como el del IVA a los medicamentos, porque nadie elige enfermarse", declaró también la parlamentaria.</p>

"Ningún gobierno debiese mantener un impuesto tan canalla como el del IVA a los medicamentos, porque nadie elige enfermarse", declaró también la parlamentaria.

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