Zandra Parisi y proyecto misceláneo: “No hay un plan B, entonces el gobierno se la tiene que jugar de una manera comprometida hasta el final, logrando acuerdos"

"Ningún gobierno debiese mantener un impuesto tan canalla como el del IVA a los medicamentos, porque nadie elige enfermarse", declaró también la parlamentaria.

La diputada del Partido de la Gente (PDG), por el distrito 12, señaló en el podcast La Vereda Política de Diario Financiero que si no han logrado más es porque “cuando uno va a pedir no pide cosas grandes al tiro”.

El Partido de la Gente (PDG) ha apoyado y tensionado la relación con el gobierno a discreción, en el marco de la negociación por un acuerdo en torno al proyecto de reactivación económica. Incluso el fundador del partido, Franco Parisi, tuvo que tomar el liderazgo de las conversaciones con el Ejecutivo. Su hermana, la diputada Zandra Parisi, también ha participado con bastante interés en este proceso en el que, según señaló en el marco de su participación en el podcast La Vereda Política de DF, que “ha costado bastante que (el gobierno) se abra al diálogo, porque, digamos la verdad, es muy distinto como debe dialogar un político y como debe hacerlo un economista y nuestro gobierno está mayoritariamente formado por economistas y empresarios”.

Y justifica la actuación de la colectividad y la bancada en las negociaciones, recordando que el PDG no es gobierno, y que “podemos proponer y esas propuestas van a ir siempre en beneficio de Chile y del bolsillo de los chilenos. Y no lo podemos lograr en su totalidad, porque tenemos que esperar que pase un poquito más de tres años para lograr hacerlo”.

-Fue una semana muy cargada al debate económico y político, con la tramitación del proyecto misceláneo, ¿qué le parece?

-Sí, ha sido una semana intensa y todavía no se termina. Los diputados estuvieron hasta las 5 de la mañana, porque el proyecto está con suma urgencia, así que todavía queda mucho trabajo.

-Claro, porque está partiendo, la Comisión Hacienda era la primera y pasará por Medio Ambiente y Trabajo, pero para algunos artículos acotados. Así es que va a ser más rápido…

-Esperemos… porque la vida nos da sorpresas…

-¿Con qué sensación se queda tras el cierre de esta primera etapa, que fue muy dura, con mucha confrontación entre la oposición y el gobierno?

-Bueno, es lo que hemos visto durante todos estos últimos años. Hoy en día yo estoy adentro y puedo palpar lo que se vive en el Congreso, que te diré que es muy fuerte. No es tan real como uno cree que es…

-¿Cómo así?

-En el Congreso se ve una especie de show político, para mi gusto, muy barato, que no debiese darse; sino muy por el contrario, acá se está trabajando en un hemiciclo y sobre propuestas que van a mejorar o pueden perjudicar a la ciudadanía. Entonces, la actitud de los diputados y senadores debiese ser otra, una actitud mucho más respetuosa…

-¿Responsable?

-Respetuosa, responsable y con conocimiento. Porque hay demasiada ideología y eso no está bien, no es correcto. A Chile no le interesa quién tiene la mejor ley, si la izquierda a la derecha; al chileno le interesa que sea una ley justa, correcta y que se mantenga en el tiempo.

-¿Esa acusación de sobre ideologización es para ambos lados, el oficialismo y oposición?

-Para ambos lados, de todas maneras.

“Ha costado bastante que el gobierno se abra al diálogo”

-¿El gobierno en qué posición queda?

-Gracias a Dios he visto que está en una posición de abrirse al diálogo. Esto lo hemos planteado desde los primeros días y ha costado bastante que se abra al diálogo, porque, digamos la verdad, es muy distinto como debe dialogar un político y como debe hacerlo un economista y nuestro gobierno está mayoritariamente formado por economistas y empresarios, sin ningún fin de desmerecer, sino que la visión que se tiene es muy distinta.

-El gobierno logró aprobar el corazón de este proyecto, que es la reforma tributaria, que rebaja el impuesto a las empresas de 27% a 23%, ¿está conforme con el rol que jugó su partido en esa aprobación?

-Nosotros planteamos que se volviese a considerar el FUT, un FUT modernizado, donde las inversiones quedaran en nuestro país y no en el extranjero, como era originalmente y, por eso, se produjo tanto abuso. Pero bueno, hoy en día el PDG no es gobierno… Nos gustaría que todo Chile bailara a nuestro ritmo, pero también sería mentirnos a nosotros mismos, no lo vamos a lograr, porque hoy día el gobierno tiene al oficialismo, al Partido Republicano, la UDI, RN…

-El Partido Nacional Libertario…

-Y nosotros no somos gobierno. Entonces, claro, podemos proponer y esas propuestas van a ir siempre en beneficio de Chile y del bolsillo de los chilenos. Y no lo podemos lograr en su totalidad, porque tenemos que esperar que pase un poquito más de tres años para lograr hacerlo.

-Pero si no estaban de acuerdo con la rebaja del impuesto a las empresas, en los términos como lo plantea el gobierno, podrían haber rechazado, no tenían la obligación de aprobar.

-Podemos trabajar eso en la mesa de trabajo. El PDG, dijo desde un principio que estamos de acuerdo para legislar en general, para que se haga la reforma. Pero en las distintas mesas vamos a participar y, ojalá, luchando con mucha fuerza para que se nos escuche. La propuesta que tiene el PSG, porque, insisto, los cambios que está haciendo el PDG van en dirección de las personas.

-El PDG había roto el acuerdo con el gobierno, porque este no lo tradujo en un proyecto paralelo que en fondo y forma representara lo que estaban pidiendo, pero aun así apoyaron al Ejecutivo en la votación en la comisión.

-Está prácticamente listo.

-¿Cómo viene entonces?

-Viene con la rebaja del IVA a los medicamentos

-¿Cuántos medicamentos?

-Es una lista de medicamentos que son las enfermedades más conocidas en nuestro país y nosotros le decimos el PDGES. La idea es que esta lista de medicamentos se vaya incrementando con el paso del tiempo y, ojalá, también con un mejor crecimiento.

-¿Tendría que ser universal, en algún momento, como habían propuesto originalmente?

-Pero por supuesto. Ningún gobierno debiese mantener un impuesto tan canalla como el del IVA a los medicamentos, porque nadie elige enfermarse. Todos queremos estar sanos y que te cobren un impuesto por algo que tú no buscaste es injusto. Con respecto a los pañales, lo bueno es que se tomó conciencia de que sí es un gasto muy significativo para la sociedad, en especial para los niños y los adultos mayores. Piense usted que lo que se gasta un adulto en pañales es alrededor de $ 120 mil a $ 135 mil mensualmente.

-¿Va a ser universal la devolución del IVA a los pañales o también va ser gradual?

-Mire, cuando uno va a pedir no pide cosas grandes al tiro, porque...

“El pirquineo de votos es una falta de respeto a la democracia de nuestro país”

-Pero cuando ofrece sí, porque por la explicaciones que dieron en su momento sobre sus propuestas, ambas cosas eran universales.

-Sí. A nosotros nos hubiera gustado que fueran universales, esa es la verdad, porque iba en beneficio de una mayor cantidad de chilenos. Pero lamentablemente, insisto, no somos gobierno. Nosotros no podemos decir que se cerró la puerta y se acabó. Acá nosotros lo que necesitamos es que siga existiendo el diálogo, siga existiendo esa apertura para que la gente se vea beneficiada. Nosotros no estamos pidiendo estas rebajas y estas devoluciones de IVA, a cambio de un cargo político. Muy por el contrario, nosotros no le pedimos absolutamente nada al gobierno, no pedimos embajada, no pedimos seremías. Nada.

-No son gobierno, diputada, usted misma lo ha dicho.

-Le voy a decir que yo me he dado cuenta que las cosas se empiezan a conversar previo a la votación. ‘Si votas sí, te damos esto’ Y, como bancada de la gente, nos ha pasado, nos han ofrecido para cambiar un voto, algo en beneficio de algún distrito, región o comuna. Y eso no es correcto, no es correcto, porque el pirquineo de votos es una falta de respeto a la democracia de nuestro país.

-¿Qué pasaría si el gobierno llega de nuevo con una propuesta que no refleje el acuerdo al que llegaron?

-Uno siempre tiene que ser muy optimista en la vida. No me voy a poner en un escenario negativo; muy por el contrario, me voy a poner en un escenario positivo para la gente y donde voy a agradecer lo que el gobierno está entregando, porque sin la propuesta del PDG nadie estaría hablando de una devolución de IVA a los medicamentos, ni tampoco una devolución de IVA de los pañales.

-¿Está segura que el PDG va a votar en conjunto y no se le van a caer votos por ahí?

-Mire, nosotros somos muy democráticos dentro del partido. Tenemos una green card, donde tres veces al año algún diputado de nuestra bancada puede votar en discordancia con la bancada. Así es que yo espero que los 13 diputados, ojalá el 14 también se sume…

-Le iba a preguntar justamente si esa regla surgió a partir de la rebeldía de Cristián Contreras a quien sacaron de la bancada.

-No, no, no, lo ponemos porque entendemos que vemos distintas preocupaciones, las de la gente del norte son muy distintas a las que yo tengo en mi distrito 12 y los dolores hay que escucharlos y considerarlos. Sobre todo, tenemos esa tolerancia y capacidad de entender por qué alguien está en contra de nosotros; que no son enemigos -eso es lo más importante-, que no voten igual que nosotros no significa que seamos enemigos, somos amigos con diferentes posturas.

-¿Qué de distinto tiene esta bancada de la que entró con el gobierno del expresidente Gabriel Boric y que terminó en nada, porque al final todo se repartieron en distintos partidos, ya sea de la derecha o de la izquierda?

-Somos una bancada unida, donde funcionamos basándonos en el respeto, nos escuchamos, somos más maduros y también más observadores y estudiosos. Nosotros nos dimos cuenta que si no estamos en el PDG para las próximas elecciones, simplemente vamos a desaparecer. Ninguno de los otros diputados, salvo mi estimado y queridísimo doctor Arroyo, logró mantenerse en sus cargos de diputación. No queremos que nos pase lo mismo, obviamente que no, queremos seguir trabajando por un mejor Chile y por un mejor 2030, de todas maneras.

-¿Qué le diría a quienes señalan que el eslogan que usó en campaña Franco Parisi en campaña, que decía ‘ni facho ni comunacho’, envejeció mal?

-Noooo. Sabe lo que pasa, siento que en Chile están tan preocupados de estar produciendo divisiones, de estar sacando notas donde ‘voy a dejar mal a este’… Mire, digan lo que digan, ni facho ni comunacho convenció a la gente, por algo el Partido de la Gente tiene 13 diputados. En realidad son 14, pero con 13 estamos seguros y a la gente le hizo sentido. Chile está cansado de la ideología política, de la cocina entre cuatro paredes… En eso no hemos cambiado para nada, lo que sí, si alguien quiere entender que a través del diálogo no podemos conversar sobre una buena idea, que sea de la izquierda o una que sea de la derecha, creo que están muy equivocados. El diálogo se debe dar con todos los sectores, con todos los agentes políticos y es lo que está haciendo el PDG.

“Llevamos desde el 2010 en esta caminata, estamos como Forrest Gump que comenzó solo y terminó con mucha gente siguiéndolo”

-¿Cómo evaluaría el desempeño del gobierno en estos poco más de dos meses?

-Me gustaría decir que bien, porque eso significaría que estamos todos contentos. Pero, la verdad es que no. Un gobierno que prometió mucho, que ha cumplido poco para los primeros días. Yo recuerdo perfectamente quedan 50 días, quedan diez días...

-La cuenta regresiva…

-No está bien, se han cometido errores, mucha improvisación, se ha escuchado poco a la ciudadanía, ha tenido poca calle, le ha faltado corazón al gobierno. No puede ser anteayer, cuando fue que dijo que era una metáfora…

-¿Una metáfora que iba a expulsar a los inmigrantes ilegales?

-Claro. Y quiero decirle al Presidente que eso no es una metáfora, es una hipérbole. Una hipérbole es una exageración. Entonces ya partimos utilizando mal los términos. Pero espero de todo corazón que al gobierno le vaya bien, pero se esperaba mucho más.

-¿Sembró muchas expectativas?

-¡Demasiadas las expectativas que el gobierno sembró! Y creo que se le va a hacer difícil, con este tipo de comunicación se complica más la situación. Gracias a Dios he visto ministros que se están abriendo al diálogo, como el ministro García Ruminot es una excelente persona, abierto al diálogo y empático; al ministro Quiroz le ha costado un poquito más, pero lo está logrando. Me gustaría ver un Presidente mucho más empático, con mucha más calle y, por supuesto, con mucho más corazón.

-¿Cree que el ambiente político está cimentando el camino para Franco Parisi?

-Sabe qué pasa, que como Partido de la Gente y como hermana de Franco Parisi, nosotros siempre hemos estado en esta actitud, no hemos dejado de recorrer las regiones, de conversar con la gente, de buscar soluciones. Lo que pasa es que hoy en día es más visible lo que estamos haciendo, pero no es una cosa de que ahora el PDG y Franco Parisi estén aprovechando. Ahora, Chile de norte a sur y los políticos de izquierda a derecha están visibilizando al PDG y a Franco Parisi. Déjeme decirle que ya llevamos desde el 2010 en esta caminata, estamos como Forrest Gump que comenzó solo y terminó con mucha gente siguiéndolo. Y ese es nuestro camino, dibujar un mejor Chile, un Chile mucho más feliz, más tranquilo, más seguro y con mayores oportunidades.

-¿Ve a Parisi en La Moneda en cuatro años?

-¡Pero por supuesto! En todos lados hemos escuchado, hace ya varias semanas, ‘era Parisi, era Parisi’. Así que ahí nos quedamos nosotros, seguiremos siendo Esa parte de proposición que necesita el gobierno, aportando con buenas ideas, con corazón, que le falta muchísimo, insisto, a este gobierno. Este un tema muy importante, porque es la única propuesta que tiene el gobierno, no hay un plan B, entonces se la tiene que jugar de una manera comprometida hasta el final, logrando acuerdos. Así es que ahí el gobierno tiene un gran trabajo. O sea.

-¿Comparte con quienes amarraron el proyecto al éxito del gobierno, cree que se está jugando su éxito con esta reforma?

-Es más que eso. No es que se esté jugando su éxito, el gobierno tiene que seguir luchando por cuatro años para lograr ese escenario idílico que presentó en esta propuesta. El trabajo del Gobierno es gigantesco, no va a terminar con la votación de la ley miscelánea, este trabajo va a terminar el último día que va a tener el Presidente Kast junto a todo su gobierno.