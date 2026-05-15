Diego Schalper: “Queremos que se apruebe el proyecto, pero una cosa es la comisión y otra, muy distinta, la Sala, donde somos minoría”

El jefe de los diputados de la colectividad explica las razones para rechazar, en la Comisión de Hacienda, los artículos sobre propiedad intelectual y el que elimina la franquicia Sence.

Diego Schalper fue uno de los dos diputados de Renovación Nacional (RN) que como integrante de la Comisión de Hacienda de la Cámara tomaron la decisión de no respaldar a la administración Kast en dos artículos del proyecto de reactivación económica debatido la semana pasada: uno, referido a la llamada franquicia Sence; y, el segundo, referido a propiedad intelectual.

“Hemos hecho ver al gobierno que, para que esto se apruebe sin dificultad en la Sala y tenga una mejor valoración social, es necesario abordar estos dos puntos de manera diferente”, dice al profundizar en su posición, que fue compartida por el subjefe de la bancada y miembro de la instancia legislativa, Eduardo Durán.

Pero, al mismo tiempo, destaca que ambos apoyaron “el corazón de la reforma sin ningún reparo, con entusiasmo”, que incluye la rebaja del impuesto corporativo, la invariabilidad tributaria y reintegración, entre otros temas.

- ¿Cuáles son las objeciones a los mencionados artículos que rechazaron?

- Como Renovación Nacional, queremos que se apruebe el proyecto en la comisión y en la Sala. Una cosa es aprobarlo en la comisión, donde evidentemente el oficialismo tiene una mayoría muy nítida; y otra cosa, muy distinta, es aprobarlo en la Sala, donde somos minoría. Es muy importante no perder de vista eso. Queremos que tenga condiciones para aprobarlo sin dificultad; y eso significa que, ciertos temas complejos para la Sala, sean bien abordados y tenga valoración social. Para que tenga valoración social debe tener una dimensión económica y socialmente aceptada.

- Cómo están esos artículos, ¿no la tienen?

Hemos hecho objeciones que le quitaban viabilidad en la Sala y le restan valoración social: pretender relativizar la protección del derecho a la propiedad intelectual; y no entender que una cosa es tener una mirada crítica de la franquicia tributaria, respecto del Sence, y otra muy distinta es que ante esa mirada crítica, la reacción sea eliminar la franquicia y no corregirla.

“Lo que se desconoce es que el 88% de los trabajadores que se capacita hoy pertenece a grandes y medianas empresas”.

- ¿De qué manera se corregirían estos artículos?

- En lo que respecta a la propiedad intelectual, si se quiere regular la implementación de una política de manejo de creaciones audiovisuales u otro tipo de creaciones periodísticas, desde un punto de vista orgánico, en el plano de la implementación de las plataformas, tiene que hacerse respetando el derecho a la propiedad intelectual, el derecho a la libertad de información y, principalmente, en un texto que actúe autónomamente.

- ¿Cómo se haría eso en este proyecto?

- Probablemente, sería materia de otro proyecto. (Porque) cuando se nos dice que se va a implementar un fondo para cooperar en eso desde el Estado, se pierde de vista que le resta libertad a los creadores artísticos e, incluso, a los medios de prensa.

- ¿Por qué a los medios?

- Porque si los medios de prensa debieran postular a un fondo, cuánta libertad tendrían, si eventualmente el gobierno de turno discrepa de ese medio de prensa. Al crear fondos estatales, existe un riesgo latente de una tentación para tensionar la línea editorial de los medios de comunicación en pos de obtener esos fondos. Entonces, nos parecía que este artículo 8º, que relativiza la propiedad intelectual, relativiza la libertad de prensa, es una pésima idea, tanto desde el punto de vista de la valoración social como de la viabilidad del proyecto de la Sala.

- ¿Y cómo mejoraría el artículo del Sence?

- Lo que hemos dicho y se lo venimos diciendo hace rato al gobierno, es que somos un partido que cree en la economía social de mercado y, por lo tanto, en el crecimiento, la libertad económica, la productividad; pero entendemos que en la ecuación también está el pleno desarrollo de las personas y preocuparnos de que los trabajadores se capaciten es parte de la ecuación. Tenemos una mirada crítica de la franquicia Sence y, por eso, le hicimos una propuesta al gobierno que busca, básicamente, modificar la institucionalidad a cargo de los cursos del Sence y pasar a una ‘Oficina de Pertinencia’.

- ¿Qué haría la Oficina de Pertinencia?

- Le exigirá a las entidades que brindan cursos, que demuestren cuál es la pertinencia del curso para el desarrollo laboral de las personas y, por ejemplo, poner ejes de desarrollo específico respecto a los cursos. Podríamos decir que los ejes del año 2026 son desarrollo tecnológico, desarrollo agroalimentario y capacidades para el desarrollo minero y, por lo tanto, los cursos se orientan principalmente en esa dirección. Y estamos abiertos a rebajar la franquicia a un 0,75% de la planilla o a un 0,5%, si quieren. Hagamos una reducción de la franquicia si quieren, pero eliminarla impacta negativamente a miles de trabajadores.

- ¿No arregla el problema que se ponga el foco en las PYME?

Evidentemente, creemos que las PYME tienen que tener posibilidad de capacitar a sus trabajadores, pero lo que se desconoce es que el 88% de los trabajadores que se capacita hoy pertenece a grandes y medianas empresas; por lo tanto, cuando uno dice ‘vamos a focalizar en las PYME’ deja fuera prácticamente a nueve de 10 trabajadores. Usted entenderá que una medida que deja fuera casi al 90% de los beneficiarios, está desconociendo la realidad.

“Si los medios de prensa debieran postular a un fondo, cuánta libertad tendrían”.

“Esta es una decisión que tomamos como partido en ambas cámaras”

- Dado que el gobierno piensa reponer estos artículos, ¿habrá nuevas negociaciones? ¿qué recepción han tenido sus propuestas?

- Hemos conversado con el gobierno. A ratos a uno le da la impresión que, ciertos asesores del ministro Quiroz, no lo aconsejan de la mejor manera, pero el ministro en particular es consciente que la propuesta tiene que tener capacidad de ser aprobada en la comisión y en la Sala. Y es consciente que en la Sala la situación es distinta a la de la comisión, por lo que hay que tener condiciones que habiliten a otras fuerzas políticas, el Partido de la Gente y otras más, para votar a favor. Porque queremos que la reforma se apruebe con mucha fuerza y, al mismo tiempo, tenga mucho aprecio por parte del mundo del trabajo.

- A propósito de eso, ¿piensan ingresar indicaciones en la Comisión de Trabajo?

- Confío que en las conversaciones con el gobierno podamos persuadir al ministro y, especialmente, a algunos asesores, que se han mostrado incluso más reacios que él, de que el camino es que el gobierno tome iniciativa en esto.

- ¿Qué pasa si el gobierno no se allana?

- Tenemos tal convicción que, para que la reforma se apruebe y para que tenga buena valoración social, es importante que no desconozcamos la relevancia de la capacitación, que vamos a agotar todas las instancias posibles para que el gobierno avance en esta dirección y estaremos disponibles a empujarlo en todas las instancias que tenemos.

- Si no hay acuerdo, ¿estaría dispuesto a defender su postura en la Sala, rechazando los artículos?

- El país debe saber que esto no es una decisión personal, sino de los diputados y senadores de Renovación Nacional, esta es una decisión que tomamos como partido en ambas cámaras. Y tenemos tal convicción de que esta reforma se fortalece si resguardamos bien la propiedad intelectual y el desarrollo integral del mundo del trabajo, que lo vamos a defender con la misma fuerza en ambas cámaras.